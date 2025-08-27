Menczer Tamás: A Tisza Párt szakértője is elismerte, hogy bajban vannak

Mint írtuk, szerda reggel megjelent a Nézőpont Intézet legújabb közleménye, amely szerint a Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon Start program iránti nagy érdeklődés a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte a Tisza Párttal szemben. A kormánypártnak 46, míg Magyar Péter pártjának 38 százalékpontos támogatottságot mértek.
Ezt a felmérést Raskó György szerdai Facebook-bejegyzésében először egyszerű kampányfogásnak nevezte, azonban pár sorral lejjebb már azt írja, hogy a Tisza Párt megtorpant.
Erre reagálva Menczer Tamás kiemelte: a Tisza Párt szakértője elismerte, hogy a Nézőpont friss számai a jelentős Fidesz-előnyről igazak.