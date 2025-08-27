„A főváros által telepített sebességmérő kamerák érdemben hozzájárultak a közlekedés biztonságának erősítéséhez, de a célunk az, hogy senki ne haljon meg közlekedési balesetben Budapesten” – erről írt Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán.

A főpolgármester az MTI híradása szerint bejegyzésében emlékeztetett: bár a sebességmérő kamerák telepítése nem önkormányzati feladat, „a biztonságos városi közlekedés közös ügyünk, 26 sebességmérő kameránk 47 forgalmi sávot figyel tavaly ősz óta”.

Karácsony Gergely hozzátette: a rendőrség közlése szerint az idei év első félévében ezek a kamerák 145 769 gyorshajtást rögzítettek, ami értékelése szerint „megengedhetetlenül nagy” szám. A főpolgármester szerint ugyanakkor a tendencia kedvező, mert amíg 2024 novemberében még napi 1490 gyorshajtást rögzítettek a kamerák, az átlag most napi 805 eset.

„Alakul tehát, megérte a kamerák telepítése, de szükség lesz még arra a további 38 kamerára is, aminek telepítése a rendőrséggel közös terv”

– fogalmazott.

Karácsony Gergely megjegyezte: a gyorshajtók hétmilliárd forint bírságot fizettek be eddig, „ebből persze Budapest egyetlen fillért sem kap, de a büntetés visszatartó erejéből profitál a város”. Mint írta, azon dolgoznak, hogy „Budapest olyan város legyen, ahol nem azzal kell útjára engednünk gyermekeinket, hogy +Vigyázz magadra!+, hanem elég legyen annyi is: +Érezd jól magad!+.”

Kiemelt kép: Karácsony Gergely fõpolgármester a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. február 26-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)