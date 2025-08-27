Hajrázik a nyár: 33 fok is lehet

Száraz időre és sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett.

Napközben ismét többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű – írja a HungaroMet.

Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Többnyire fátyolfelhős vagy derült idő valószínű, csapadék nem lesz. A légmozgás általában mérsékelt, gyenge lesz, de hajnalban az Északnyugat-Dunántúlon már megélénkül a délies szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 11 és 21 fok között alakul, de a derült, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb idő várható.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)