Figyelem! Két fővárosi autóbusz közlekedése is megváltozik a hétvégén

Változik Újbudán a 107-es és a 133E autóbuszok közlekedése ezen a hétvégén, mert péntektől vasárnapig rendezvény miatt lezárják a XI. kerületi Szent Gellért tér–Budafoki út–Műegyetem rakpart által határolt területet – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ szerdán az MTI-t.

Azt írták, hogy a 107-es autóbusz pénteken 9 órától 20 óráig, valamint vasárnap az első járatindulástól 16 óráig a BudaPart felé módosított útvonalon, a Műegyetem rakpart helyett a Budafoki út–Karinthy Frigyes út–Irinyi József utca útvonalon közlekedik, a Szent Gellért téren a 133E busz megállójában, a Petőfi híd, budai hídfőnél, az Irinyi József utcában a 153-as busz megállójában áll meg.

Ugyanakkor szombaton egész nap mindkét irányban terelve jár, a Bartók Béla út–Móricz Zsigmond körtér–Karinthy Frigyes út–Irinyi József utca útvonalon. A BudaPart felé a Szent Gellért téren a 7-es busz megállóhelyén, a Móricz Zsigmond körtéren a az M4-es metró mellett, a Budafoki út/Karinthy Frigyes út megállóhelyen a 33-as busz, a Petőfi híd, budai hídfőnél a 153-as busz megállójában, míg a Keleti pályaudvar felé a Móricz Zsigmond körtéren a 6-os villamos mellett, a Gárdonyi téren és a Szent Gellért téren a 7-es busz megállóhelyén áll meg.

A 133E autóbusz augusztus pénteken 20 órától szombaton 20 óráig terelve, a Karinthy Frigyes út–Bartók Béla út útvonalon közlekedik. A Szent Gellért téren mindkét irányban a 7-es busz megállójában, Nagytétény felé a Budafoki út/Karinthy Frigyes útnál a 33-as busz megállójában áll meg – olvasható a közleményben.

Kiemelt kép: A Budapesti Közlekedési Központ autóbuszai (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)