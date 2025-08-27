Elkötötte ismerőse autóját, majd 15 méter után felborult vele egy jogosítvány nélkül vezető nő

Nem jutott messzire az a fiatal nő, aki engedély nélkül ült ismerőse kölcsönbe kapott autójába. Mindössze 15 métert haladt, majd felborult.

A rendőrséghez kedden kora reggel érkezett a bejelentés egy zombai férfitól, aki elmondta: a testvére tulajdonában lévő, de általa használt járművet valaki „elkötötte”. Mint kiderült, egy női ismerőse töltötte nála az éjszakát, aki hajnalban az alvó házigazda tudta nélkül vitte el a kocsit. Röviddel ezután az édesapa jelezte a férfinak, hogy az autó a közelben oldalára borulva áll, hátsó szélvédője betörve.

A helyszínre kiérkező rendőrök szemlét tartottak, majd nem sokkal később maga a nő is jelentkezett. Elismerte, hogy ő vezette a járművet.

Elmondása szerint az ajtók nyitva voltak, a kulcsot könnyen megtalálta, ám amikor megpróbált megfordulni, elvesztette az irányítást, és az autó felborult. Ezután gyalog folytatta útját.

Mivel a nőnek nincs jogosítványa, és önkényesen vitte el a járművet, a rendőrség jármű önkényes elvétele bűntett miatt gyanúsítottként hallgatta ki, engedély nélküli vezetés miatt pedig szabálysértési eljárás keretében őrizetbe vették.

A hatóságok ismételten figyelmeztették a járműtulajdonosokat: ne hagyják nyitva a gépkocsikat, és mindig vegyék magukhoz a kulcsokat, ha elhagyják járművüket.

Kiemelt kép forrása: Police.hu