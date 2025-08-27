Az Otthon Start program a futamidő végéig fix 3 százalékos kamatozású – közölte Koncz Zsófia

Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő kormányrendelet – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn az M1-en.

Új lehetőségek a fiatal családoknak: kombinálható a fix 3 százalékos hitel a csokkal

Koncz Zsófia a csatorna reggeli műsorában ennek kapcsán közölte, hogy szabályozás értelmében a futamidő végéig fix 3 százalékos kamatozású, szeptembertől elérhető Otthon Start program a többi, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal is kombinálhatóvá válik. Ennek megfelelően a csok plusszal, a falusi csokkal vagy a babaváró kölcsönnel együtt is igénybe lehet venni a kamattámogatott hitelt.

Mint mondta, az intézkedés illeszkedik a kormány családpolitikájához, amelynek egyik fő pillére mindig is az otthonteremtés ügye volt.

Felidézte, hogy mintegy tíz évvel ezelőtt bevezették a csokot, azt később bővítették, majd 2019-ben jött a – jelentős részben otthonteremtésre használt – babaváró hitel, a csok plusz, a falusi csok és a közel négyszázezer család által igénybe vett otthonfelújítási támogatás, majd a vidéki otthonfelújítási program is elindult.

Az utóbbi években több mint félmillió család tudott otthont szerezni vagy tudta otthonát bővíteni, felújítani a kormányzat intézkedéseinek köszönhetően, most pedig elsősorban az első otthonukat megszerezni készülő fiataloknak szeretnének kedvezni – jelentette ki.

Mint mondta, a rendszerváltás óta eltelt 35 év alatt nem volt ilyen kamattámogatott konstrukció, továbbá nem változott a magyar családok, fiatalok habitusa sem. A nyugat-európaiakkal szemben a magyar emberek még mindig ragaszkodnak a saját otthonhoz – fűzte hozzá.

Mindezt felismerve a kormány – például az ellenzéki Tisza párt bérlakásprogramjával szemben – az otthonteremtésben kívánja segíteni a fiatalokat, akik a támogatott hitellel akár az albérleti díjaknál is alacsonyabb törlesztőrészlet megfizetése mellett válhatnak ingatlantulajdonossá – emelte ki.

A műsorban elhangzott: a megjelent jogszabály lehetővé teszi, hogy a párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lettek jogosultak.

Koncz Zsófia ennek kapcsán kiemelte, hogy a végleges kormányrendelet összhangba hozza a családtámogatási, otthonteremtési programokat az új lakáshitel programmal.

Mindez azért fontos a államtitkár szerint, mert például egy egyedülálló fiatal, házaspár így a támogatott hitel felvétele után évekkel – a gyermekvállaláskor – igénybe tudja venni a többi programot, így a csok pluszt is.

Koncz Zsófia közölte: óriási az érdeklődés a fiatalok lakásszerzése és a lakáspiac szempontjából is korszakváltónak számító új lehetőség iránt, ezért egy komplett irodát hoztak létre az igénylőket segítendő, továbbá https://kormany.hu/startolj-ra címen minden információt összegyűjtöttek az igénylők számára.

Az államtitkár a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy a Tisza párt egy kiszivárgott dokumentum szerint háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be és a családtámogatáshoz köthető adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálná.

Utóbbival kapcsolatban Koncz Zsófia kijelentette: ez tragédia lenne a magyar családok számára, s nagyon rossz irány lenne a Tisza által tervezett háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése is.

Emlékeztetett arra, 2002-ben egyszer már egy baloldali kormány részben megszüntette a családi adókedvezményt és a devizahitelek felé tolta a lakosságot, ami komoly károkat okozott a lakosságnak. Ezzel szemben, a jelenlegi kormány által biztosított kedvezmények és támogatások – így a kétgyerekes anyák szja-mentessége és megemelt családi adókedvezmény is – kiszámítható módon segítik a családokat – fűzte hozzá.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Purger Tamás)