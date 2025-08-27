Az államtitkár szerint Magyar Péter elérte az üvegplafont, most már csökken a támogatottsága

„Magyar Péter kommunikációja megváltozott, egyre inkább a keménymaghoz beszél, szemlátomást letett arról, hogy meg tudja nyerni a csalódott fideszeseket” – mondta Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Harcosok órája című műsorban, ahol a kormánypártok előnyéről szóló friss közvéleménykutatási adatokon kívül a hazai egészségügy helyzetéről, a Magyar Péter által terjesztett álhírekről, valamint a Tisza Pártnak arról a radikális adóemelésen nyugvó pénzügypolitikájáról beszélgetett a házigazdával, Németh Balázzsal, amely révén egy átlagorvos nettó fizetése 228 ezer forinttal csökkenne.

A Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára a Harcosok órája című YouTube-on nézhető műsor vendégeként először a Nézőpont Intézet szerdán nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatási adatait értékelte, amely szerint a pártok versenyében meggyőző fölénnyel vezet a Fidesz–KDNP. Az adatok szerint Magyar Péter politikai táborát nem növelte a nyári országjárásával, a Tisza Párt listájára augusztus végén a biztos résztvevők 38 százaléka szavazna. A Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon Start program iránti nagy érdeklődés ugyanakkor a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte. A Fidesz–KDNP a voksok 46 százalékát szerezné meg „most vasárnap” – derül ki a Nézőpont Intézet által publikált anyagból.

Takács Péter szerint a „nyarat megnyerte a Fidesz”. Az egészségügyi államtitkár szerint abból is látszik, hogy már a Tisza-vezér sem hisz azoknak a kamu közvélemény-kutatásoknak, amikkel a választók hangulatát akarják befolyásolni, hogy megváltozott a kommunikációja. Kijelentette: egyre inkább a „keménymaghoz” beszél, szemlátomást letett arról, hogy meg tudja nyerni a csalódott fideszeseket. Most már csak hergel. Hozzátette:

„Magyar Péter elérte az üvegplafont, most már csökken a támogatottsága.”

Az államtitkár szerint a Tisza Párt elnökét nem zavarja, ha szembemegy a valósággal. „A normálisan gondolkodó emberek többségét azonban zavarja. Magyar Péter valójában ezzel a Fidesz táborát erősíti. Így hát hajrá Péter, azt javaslom, ezt csináld, és tényleg csak egy szűk szektor marad körülötted” – mondta az államtitkár.

A műsort vezető Németh Balázs e ponton megjegyezte, hogy a Nézőpont felmérése szerint a Fidesz–KDNP-pártszövetség 117 mandátumhoz jutna a most megrendezendő választáson, amivel „kényelmes kormányzati többsége lenne”.

Takács Péter ezt követően elárulta, hogy az államtitkárságról egy vezető pozícióban lévő hölgy belső, bizalmas információkkal látja el Magyar Pétert, aki rendre ez alapján indította el a politikai támadásait. Ez történt a fehérvári kórház kapcsán is, a Tisza vezére ugyanis pontosan azon a napon lendült akcióba, amikor a szakpolitikus szabadságra ment. Takács Péter azonban azt is elárulta, hogy amióta rájött, hogy ki adja ki a bizalmas információkat, az illetőn keresztül számos dezinformációt juttatott el Magyar Péterhez.

Szóba került a Tisza Párt elnökének az a vádja, hogy a kormány az Európai Unió tagállamai közül a legkevesebbet költi az egészségügyre. Mindezt az európai statisztikai adatokat hozó Eurostatra hivatkozva híresztelte. A szakállamtitkár szerint az Eurostat adatai ezzel szemben azt bizonyítják, hogy az uniós tagállamok közül minálunk él a legkevesebb olyan ember, aki nem kapja meg a szükséges egészségügyi ellátást. Mint fogalmazott:

„a Magyar Pétert támogató tudatipar azt sugallja, hogy nálunk rossz az egészségügyi ellátás. Az emberek személyes tapasztalatai azonban mást mutatnak”.

Takács Péter szerint a Covid-lezárás időszaka óta a várólistákat a csípő- és a térdprotézis kivételével ledolgozták, e két területen azonban még mindig 60 napnál hosszabb ideig kell várakozni a műtéti beavatkozásra.

Szóba került, hogy Magyar Péter az országjárásán többszörösen is hangoztatta, hogy a magyar egészségügy súlyosan alulfinanszírozott. Szavai alátámasztására az Eurostat adatait hozta. Takács Péter szerint Magyar Péter valótlanságokat állít. Mint fogalmazott: „Ha Magyar Péter hazudik, akkor azt a teljes cselédsajtó megírja.” Az Eurostat ugyanis a kórházak műszaki üzemeltetését nem egészségügyi kiadásként rögzíti, hanem a közszolgáltatások fenntartása című fejezetben. Márpedig erre Magyarország az uniós átlag másfélszeresét, majdnem 120 milliárd forintot költ. A kórházak rezsivédelmét, amely csak önmagában százmilliárd forint, az Eurostat ugyancsak nem az egészségügyi, hanem az állam gazdasági intervenciói nevű rovatban tartja nyilván. Németh Balázs itt megjegyezte, hogy az Eurostat a családok támogatásához sem adja hozzá a családi adókedvezmény rendszerét.

Az előző évek egészségügyi fejlesztése kapcsán Takács Péter kiemelte az egészségablak applikációt, a magyar faluprogramot, amely során 625 orvosi rendelő újult meg, valamint azt, hogy átalakult a beutalások hetvenéves múltra visszanyúló rendszere.

Hozzátette: „Az ellenzék mindent támad, ami jó a magyaroknak. Támadja az új típusú ügyeleti rendszert, az online időpontfoglalót, vagy a beutalók rendszerének reformját. Azért teszik, mert ezek hosszútávon mind jók a magyar lakosságnak. A Tisza Párt pedig úgy gondolkodik – s ezt Kollár Kingától tudjuk –, hogy minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb a Tiszának.”

Magyar Péter országjárása során több ízben is hangoztatta, hogy hatalomra kerülése esetén minden régióban szuperkórházat épít. Ennek kapcsán Takács Péter kifejtette, hogy mindez valójában egy szépen csengő jelszóba öltöztetett radikális kórházbezárási programot jelent, hiszen a központ környezetében be fogják zárni a kisellátókat. Mint fogalmazott:

„Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt tervei szerint nem lesz kórház Szentesen, Orosházán, Marcaliban, vagy éppen Nagyatádon.”

Ezt a liberális koncepciót Angliában valósították meg, de ott látványosan megbukott. Mivel a szóban forgó szuperkórház felépítése 7-800 milliárd forintra tehető, a régiónkénti kiépítése horribilis összeget emésztene fel. Honnan lenne erre pénz? – tette fel a kérdést a műsorvezető. Válaszként elhangzott, hogy a Tisza Párt a jelenlegi egykulcsos adórendszer helyett háromkulcsos személyijövedelem-adózásban gondolkozik, és megszüntetné a világon is példátlannak mondható magyar családi adókedvezmények rendszerét.

A tervezet kapcsán Takács Péter elmondta, hogy már dolgozott abban az időszakban, amikor a „progresszív adózás” érvényesült, és akkor kezdő orvosként „gazdagnak” minősült az átlagkeresetet el nem érő akkori fizetésével. „Ahogy nézegettem, a középső adózási sávba, a 22 százalékosba esne az összes egészségügyi szakdolgozó. A diplomás szakdolgozók kimondottan gazdagnak minősülnének a Tisza Párt szerint, így ők már a 33 százalékkal adóznának, akárcsak az orvosok” – mutatott rá az államtitkár.

Példaként elmondta, hogy az az orvos, akinek a keresete bruttó 2,2 millió forint körül van, az nettóban most hazavisz 1,145 millió forintot. A Tisza Párt szerint neki 33 százalékos szja-t kellene fizetni, így több mint 228 ezer forinttal lenne kevesebb a nettó bére. Ez a nővéreknek és az ápolóknak is súlyos tízezrekben mérhető kiesést eredményezne. A diplomásoknál pedig százezres nagyságrendű kiesésről beszélhetnénk – mondta Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Harcosok órája című műsorban.

Kiemelt kép: Takács Péter egészségügyi államtitkár (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)