A Tisza Pártnak csökken a támogatottsága – Takács Péter volt a Harcosok órája vendége

A Tisza Párt elérte az üvegplafont, már csökken a támogatottsága – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Harcosok órája című online műsorban szerdán.

Takács Péter közölte: már Magyar Péter sem hisz azoknak a „kamu” közvélemény-kutatásoknak, amelyekkel a választókat akarják befolyásolni, a Tisza elnökének megváltozott a kommunikációja, egyre inkább a kemény magnak beszél.

Az embereknél bekapcsol, nem biztos, hogy „egy olyan hozzá nem értő ürgére kell bízni az országot, aki a reptér dolgozóinak döntését felülbírálja egy tornádó alatt” – tette hozzá.

Az államtitkár Hadházy Ákost olyan botránypolitikusnak tartja, akinek nincs érdemi politikai terméke: a független országgyűlési képviselő kétségbe van esve, próbál valamelyik párt listájára felkerülni, „semmi nem drága neki, még az sem, hogy mások életét, testi épségét veszélyezteti”.

Elmondta, az ATV-ben az egészségügyről Kulja Andrással, a Tisza Párt EP-képviselőjével rendezett vita után a bizonytalanok között végzett mérés szerint a válaszadók 85 százaléka őt tartotta felkészültebb politikusnak. Azóta a Tisza politikusai nem vállalnak vitát, őt és a családját támadják.

Arról, hogy az Eurostat adatai alapján Magyarországon az egyik legkisebb azok aránya, akik személyes tapasztalataik alapján nem jutnak megfelelő orvosi ellátáshoz, az államtitkár elmondta,

az egészségügyi dolgozóknak hála, a koronavírus-járvány után ledolgozták a várólistákat.

A pandémiát követően 26 olyan műtéttípus volt, ahol meghaladta a 60 napot a várakozás, jelenleg csupán kettő ilyen – a térd- és a csípőprotézis-műtét – van csak.

„Le a kalappal a magyar egészségügyi dolgozók előtt, és szégyellhetik magukat azok, akik ezt a munkát úgy próbálják beállítani, hogy a szakemberek nem végzik el a feladatukat, és a magyar állampolgárok nem érezhetik biztonságban magukat az egészségügyi rendszerben”

– mondta.

Közölte:

a magánegészségügy részaránya Magyarországon bőven az uniós átlag alatt van, csak az állami rendszer az, amely az összetett, nagy tudást igénylő beavatkozásokat el tudja végezni.

Az államtitkár elmondta: a statisztikai adatok értelmezéséhez szakértelem kell, ami szemlátomást a Tiszánál nincs meg. Az Eurostat számításai szerint Magyarországon a GDP 4 százaléka az állami egészségügyi ráfordítás. Ebben azonban nem szerepel a kórházak műszaki üzemeltetése, amit más országokban az egészségügyi kasszán keresztül folyósítanak, ahogy a kórházak és rendelőintézetek rezsitámogatása sem, és a magyar egészségügyi ellátás harmadát végző orvosegyetemek beruházásait is magánegészségügyi kiadásként számolja el az Eurostat.

Szólt arról is, hogy a kormány küzd a betegek magánellátásba történő illegális terelése ellen. Ha valaki túl távoli időre kapott műtéti időpontot, forduljon első körben a kórházigazgatóhoz, s ha ez nem vezetne eredményre, a fenntartóhoz, a kormányhivatalhoz, a Belügyminisztériumhoz.

Szokatlan jelenségnek nevezte, hogy kígyózó sorok álljanak szakrendelések, képalkotó diagnosztikai vizsgálatok előtt. Úgy gondolja, ha ilyen történik, „arra valaki rászervez”.

Az a cél, hogy az emberek minél előbb eljussanak a szakorvosi rendelésekre, ezt szolgálják az elmúlt évek kormányzati fejlesztései: az Egészségablak alkalmazás, a 1812-es központi hívószám; átalakították a beutalók rendszerét, és a háziorvosoknak lehetővé tették, hogy asszisztense közreműködésével időpontot foglaljon a betegének – sorolta.

Hangoztatta: annak megszüntetésével, hogy csak a területileg illetékes szakrendelőbe mehetnek a betegek, 10 százalékkal csökkentek a járóbeteg várakozási idők.

Azért támadják ennyire, mert ez is jó, mindent támadnak, ami a magyaroknak jó, a Tisza Párt úgy van vele – ezt Kollár Kinga EP-képviselőtől tudjuk –, hogy minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb a Tiszának

– fogalmazott.

Kitért arra, hogy a mentőket is sokat támadták az új ügyeleti rendszer létrehozása miatt, ugyanakkor 15 százalékkal csökkent az indokolatlan vonulások száma, több erőforrás maradt a sürgős esetekre.

Takács Péter az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térről (EESZT) azt mondta, az működik, 2017 óta mindössze egy olyan kiesés volt, amikor 6 óránál tovább volt elérhetetlen.

„Az egészségügyi rendszer nem tökéletes, a világon sehol nem az, csak mi nem elkendőzzük a problémákat, meg szőnyeg alá söpörjük, hanem feltárjuk, és próbálunk az emberek problémáira valami élhető megoldási javaslattal előállni, bízom abban, hogy ez az esetek többségében sikerül”

– mondta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a háziorvosi és házi gyermekorvosi rendszer infrastrukturális feltételeinek biztosítása az önkormányzat dolga, de az állam sokat tesz az alapellátás fejlesztéséért. Példaként hozta fel, hogy a Magyar Falu Programban már 625 orvosi rendelő épült vagy újult meg.

Magyar Péter 10 pontját illetően az egészségügyet érintő ígéretekről azt mondta, a népességfogyás megállítása és visszafordítása 2050-re matematikailag „nem jön ki”, hacsak nem szül mindenki 3-4 gyermeket azon nők közül, akik teherbe tudnak esni. A szuperkórházak tervezett építésével pedig kórházbezárási programot jelentett be Magyar Péter, hiszen régiónként egy ilyen új intézmény miatt a környék kisebb ellátóit meg kellene szüntetni.

A Tisza többkulcsos adórendszerre vonatkozó elképzeléséről azt mondta: a „naftalinszagú MSZP–SZDSZ-es gazdaságpolitikát hozzák elő, amely már a 1990-es években sem működött, és csak az állami vagyon elherdálására és népnyúzásra épül”. Kijelentette,

a Tisza adórendszere egy heti átlagosan 40 órát dolgozó orvos zsebéből havi 228 ezer, egy diplomás ápolóéból 100 ezer forintot venne ki, de más egészségügyi dolgozóknak is több tízezer forint mínuszt jelentene.

„Akik a programot írták, azoknak olyan egzisztenciális biztonságuk van, hogy ez az adórendszer őket nem rengetné meg, a többiek nem érdeklik őket, „meg kell felelni a brüsszeli gazdáknak, kerül, amibe kerül” – mondta az államtitkár.

Kiemelt kép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Siófoki Kórház-Rendelőintézethez tartozó orvos- és nővérszálló felújítása kapcsán tartott sajtótájékoztatón Siófokon 2025. augusztus 26-án (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)