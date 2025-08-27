A Mol elnök-vezérigazgatója szerint beláthatatlan következményei lennének a Barátság vezeték teljes leállásának

Interjút adott a Mandinernek Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, amelyben kifejtette véleményét a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokkal kapcsolatban.

A Mol Csoport elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt az interjúban arról beszélt, hogy beláthatatlan következményekkel járna a Barátság kőolajvezeték teljes leállása. Kiemelte: a Barátság kőolajvezeték működésének ellehetetlenítése nemcsak Magyarországot és Szlovákiát érinti, hanem egész Közép-Európa energiabiztonságát is veszélyezteti. A Mol és a Mol Csoport vállalatai ugyanis jelenleg kedvező árú, finomított termékekkel látják el a régiót. Kiemelte:

a vezeték leállása tehát az egész térség számára súlyos, előre nem látható következményekkel járna.

Az alternatív útvonalakkal kapcsolatban megjegyezte:

teljes leállás esetén Magyarország a jövőben kizárólag a horvát útvonalon keresztül tudna kőolajhoz jutni, az jelentős többletköltséggel járna.

Hozzátette, a jelenlegi helyzet nemcsak Magyarországot és Szlovákiát, hanem magát Ukrajnát is hátrányosan érinti. Az Ukrajnába importált gázolaj jelentős részét ugyanis a pozsonyi Slovnaft olajfinomító biztosítja. Ezért, ha a Barátság kőolajvezetéken nem áll helyre a szállítás, akkor Ukrajnának számolnia kell azzal, hogy leáll a felé irányuló gázolajszállítás.

„Ez nem fenyegetés, ez tény!”

– hangsúlyozta Hernádi Zsolt.

Szóba került az energiabiztonság kérdése is, kiemelte: felkészültünk, mert gondolkozunk. De ne becsüljük le az energiabiztonság fontosságát. Magyarországnak vannak stratégiai készletei, de ha nem áll helyre a szállítás, kénytelenek lesz a stratégiai tartalékokhoz nyúlni az állam. Szlovákia pedig nem szállíthat export finomított kőolajtermékeket, mivel az ottani jogszabályi környezet ezt nem teszi lehetővé.

Kiemelt kép: Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)