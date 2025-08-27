A magyar Erste kérésére kiveszik a Budapest Pride-dal kapcsolatos részt a cég új reklámjából

A magyar Erste kérésére változtatott reklámján az Erste Gorup, így a felvételből kikerül az a rész, amely Európa fontos történetei közé sorolta az idei Budapest Pride-felvonulást is.

A magyar Erste kérésére kicseréli az Erste Bank azokat a részeket a legújabb reklámfilmjéből, amelyben a nagy történelmi kiállások közé sorolta a 2025-ös Budapest Pride-ot is. Erről az Erste Group szóvivője tájékoztatta szerdán a Telexet. A cég szóvivője a lap megkeresésére úgy fogalmazott:

„Megértve és tiszteletben tartva az Erste Bank Magyarország kérését, kicseréljük azokat a részeket, amelyek nem ugyanazt jelentik minden magyar számára, és amelyeket más magyarországi történelmi események jobban reprezentálhatnának.”

Az Erste Bank korábban közölte, hogy az osztrák alapítású pénzintézet látja el indén az Európai Alpbach Fórum (EFA) szponzori tisztségét, és erre az osztrák rendezvényre készítettek el rövidfilmet a mesterséges intelligencia segítségével, amelyben a Budapest Pride egyes jelenetei szerepeltek. Az MI-s videóban Európa történetének olyan pillanatai is helyet kaptak, mint Jeanne d’Arc csatába lovaglása, az 1968-as prágai tavasz vagy éppen Marie Curie vegyészeti felfedezése.

A Telex cikkében arról is ír, hogy a budapesti felvonulással kapcsolatos résznél volt a leginkább szembetűnő, hogy a felvételt a mesterséges intelligencia segítségével készítették el, mivel a magyar fővárosban több helyszín is másképp nézett ki, mint a valóságban. A videó mottója a következő volt: „Európa a bátorságra, a szolidaritásra és a jövő aktív alakításának képességére épült.” A lap hozzáteszi, hogy a reklám – amely ide kattintva érhető el – továbbra is az eredeti formájában érhető el az Erste Group felületén, nem nyilvános videóként.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Manek Attila)