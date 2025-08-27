A Fidelitas szerint felháborító és elfogadhatatlan a Tisza Párt adóterve

A Fidelitas szerint felháborító és elfogadhatatlan a Tisza Párt adópolitikai tervezete, amely szerint Magyar Péter pártja megszüntetné a 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadót (szja), és progresszív adózással „büntetné a dolgozó embereket”.
Különösen súlyos – folytatták -, hogy a javaslat alapján eltörölnék a fiatalok 25 év alatti szja-mentességét, a fiatal házasok adókedvezményét, valamint a családosok számára biztosított gyermekek után járó szja-jóváírást is.
A többgyermekes anyák teljes mentességének megszüntetése pedig a legsúlyosabb támadás a magyar családok ellen – tették hozzá.
Azt írták, hogy ez a koncepció a stabilitás helyett bizonytalanságot, a fiatalok és a családok támogatása helyett pedig a Gyurcsány-időszakot idéző megszorításokat hozna.
„Magyar Péter és a Tisza Párt javaslata nem a magyar emberekért, hanem ellenük készül! A magyar fiatalok és családok jövője nem alku tárgya!” – fogalmazott a bejegyzésben a Fidelitas.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)