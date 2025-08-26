Wintermantel Zsolt: Karácsony Gergely a lángoló budapesti buszok kapcsán sem vállalja a felelősségét

A budapesti autóbuszok siralmas állapota, valamint az ezzel összefüggő sorozatos busztüzek miatt Budapest Főváros Kormányhivatala teljességre törekvő műszaki vizsgálatot rendelt el a BKV teljes buszparkjánál. Wintermantel Zsolt, a Budapest Műhely szakértője az utasbiztonságot súlyosan veszélyeztető helyzetben üdvözlendőnek nevezte a kormányhivatal vizsgálatát. Elkeserítőnek tartja ugyanakkor a főpolgármester hozzáállását, aki nem vállalja a felelősségét, és megint csak másra mutogat. A törvény azonban egyértelműen fogalmaz: a főváros esetében a közösségi közlekedés megszervezése és biztonságos működtetése a Fővárosi Önkormányzat feladata.

Sára Botond fővárosi főispán a tömegközlekedéssel utazók biztonsága érdekében kedden elrendelte, hogy a BKV összes autóbuszának vizsgálják át a műszaki állapotát. Ismert: a fővárosban a múlt héten négy BKV-busz is kigyulladt. A sorozatos tűzesetek miatt Sára Botond először azt rendelte el, hogy a BKV négy telephelyén található negyven, a mindennapi közlekedésben részt vevő autóbusz szúrópróbaszerű műszaki vizsgálatát végezzék el. A szakemberek által elkészített jelentés siralmas állapotokról számolt be.

A megvizsgált buszok ötödéről, konkrétan 22 százalékáról ugyanis kiderült, hogy alkalmatlanok az utasok szállítására, ezért bevonták azok műszaki engedélyét. Azonnali javításra a járművek 28 százalékát kötelezték, további 28 százalék esetében pedig úgy döntöttek a főispán által elrendelt vizsgálatot végző szakemberek, hogy a buszokat a BKV-nak egy hónapon belül műszaki szemlére kell vinni.

A vizsgált járműveknek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

Sára Botond az első vizsgálat siralmas eredményei miatt most egy második, ezúttal már a BKV által üzemeltetett összes autóbuszra kiterjedő műszaki vizsgálatot is elrendelt.

Az ügyhöz szorosan kapcsolódik, hogy a több tízmilliárdos adósságterhet maga előtt görgető BKV-nak azóta nincs vezetője, hogy Karácsony Gergely főpolgármester májusban menesztette a korrupciógyanús ügybe keveredett Bolla Tibort. De a BKV közlekedésszervező vállalatának, a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) sincs vezetője, miután a korábbi igazgatója, Walter Katalin belebukott a törvénytelen, s ezért gigabírságot kapott busztenderbotrányba, amit csak tetézett az Állami Számvevőszék szerint is szabálytalanul kifizetett tízmilliós prémiumok ügye.

Walter Katalin bukása után derült ki, hogy a Flórián téri felüljáró felújítása a vártnál nemcsak hogy hosszabb ideig fog tartani, de drágább is lesz, s emiatt a BKK és a kivitelező közötti szerződést módosítani kell. Mindezek után már csak hab a tortán, hogy a kormány által megvásárolt új, alacsony padlós villamosokat nem lehet az eredetileg tervezett útvonalon forgalomba állítani, mert a Városházán elfelejtették kiírni a közbeszerzést a szükséges pályafejlesztésekre.

A lángba boruló budapesti buszok kapcsán Karácsony Gergely a közösségi médián keresztül szólalt meg, a felelősséget azonnal a kormányra tolva. Eszerint a BKV „mindennap ellenőrzi a forgalomba induló buszokat, ezeket időről időre a kormányhivatal is átvizsgálja. Mindenki azon dolgozik minden áldott nap, hogy garantáljuk az utazók biztonságát. Van napi vizsgálat, hetente biztonságtechnikai vizsgálat, negyedéves szemle és évente hatósági vizsgálat”. Hozzátette: „Min múlik a buszok folyamatos cseréje? Hát azon, van-e erre pénze a városnak. Hogy buszok vásárlására, bérlésére tudjuk költeni a forrásainkat, vagy elveszi azokat a kormány. Ezen múlik” – írta Karácsony Gergely egy Facebook-posztban.

Másként vélekedik Wintermantel Zsolt, aki szerint a budapesti közösségi közlekedés megszervezése és mindennapi lebonyolítása a Fővárosi Önkormányzat törvényadta kötelezettsége. A hirado.hu-nak elmondta: „A jogszabály egyértelműen fogalmaz. A közlekedés megszervezése elsőrendű feladat, Budapest tehát minden mást csak azt követően vállalhat el, hogy ezt az alapfeladatát már megbízhatóan működteti. Mindezért az első számú felelős Karácsony Gergely.”

Újpest korábbi polgármestere szerint a főpolgármester most a tőle már megszokott módon reagál a felelősségét firtatók bíráló szavára: „Hárít, és másra mutogat. Hol a kormányt vádolja alaptalanul, hol pedig azt hangoztatja, hogy a fővárost kivéreztették, Budapest csődközeli helyzetben van.”

Wintermantel Zsolt megjegyezte, hogy Karácsony Gergely rosszul állítja össze a teendők fontossági sorrendjét. Mint mondta, teljesen feleslegesen elkölt 50 milliárd forintot a Rákosrendezőn található szennyezett földdarab megvételére, közben pedig hagyja, hogy Budapest autóbuszparkja tönkremenjen. „Egyértelműen a főpolgármestert terheli a felelősség azért, mert a budapesti emberek élete veszélybe került azzal, hogy műszakilag tarthatatlan állapotban lévő tömegközlekedési eszközökön utaztak” – mondta Wintermantel Zsolt, aki úgy véli: Karácsony Gergely akkor viselkedne karakán módon, ha vállalná a felelősséget.

A kiemelt kép illusztráció.