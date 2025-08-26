Új lehetőségek a fiatal családoknak: kombinálható a fix 3 százalékos hitel a csokkal

A fiatalok és gyermekvállalás előtt álló házaspárok számára könnyebbé válik az otthonteremtés: a kormány új rendelete lehetővé teszi, hogy a fix 3 százalékos hitel kombinálható legyen a csok plusszal, a falusi csokkal és a babaváró kölcsönnel.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-videóban ismertette a kormány új, a Családi Otthonteremtési Kedvezmények (CSOK) és a fix 3 százalékos hitel kombinálhatóságát szabályozó rendeletét.

A rendelet fő célja, hogy a fiatalok és családalapítók számára növelje a mozgásteret az ingatlanfinanszírozásban. A fix 3 százalékos hitel mostantól együtt igénybe vehető a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal és a Babaváró kölcsönnel, ami lehetővé teszi, hogy a házaspárok vagy gyermekvállalást tervezők könnyebben jussanak megfelelő lakáshoz, vagy bővíthessék meglévő ingatlanukat.

A gyakorlatban a rendelet többféle lehetőséget biztosít:

A fix 3 százalékos hitel lezárható, és helyette CSOK Plusz igényelhető, így további kedvezményekkel nagyobb ingatlanhoz lehet jutni.

A meglévő fix 3 százalékos hitel mellé is felvehető CSOK Plusz, ami különösen családi ház bővítése esetén előnyös.

Ha a család nem költözik, a fix 3 százalékos hitel CSOK Plusz hitellel váltható ki, így igénybe vehetők például a második gyermek születésekor járó 10 millió forintos adósságleírások.

Panyi Miklós hangsúlyozta, hogy a rendelet legfontosabb előnye az átjárhatóság megteremtése a fix 3 százalékos hitel és a családokat támogató otthonteremtési programok között. A házaspároknak és gyermekvállalást tervezőknek érdemes tanulmányozniuk a kombinálhatóság lehetőségeit, hogy a lehető legkedvezőbb finanszírozási megoldást választhassák.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)