Orbán Viktor is megosztotta Friedrich Merz törölt beszédét, amelyben a német kancellár a háború lezárását szorgalmazta

A Harcosok Klubjában megosztott videó mellé írt ajánlószövegben a miniszterelnök többek között kifejtette, a német kancellár beszéde „Mario Draghi után a második halálosan komoly figyelmeztetés: az európai gazdaság a vesztébe rohan”. Szerinte a beszéd visszaigazolja a magyar külpolitikai és gazdasági irányvonal legfontosabb alapvetéseit.

„A nyugati jóléti állam becsődölt, ezért helyes volt 2010-ben átállnunk a munkaalapú gazdaságra. Helyes volt több lábra állni, és megindítani a keleti nyitást”

– írta Orbán Viktor, aki egyúttal a kínai technológia befogadását, az elektromobilitásban való élre állást és az Oroszországgal való gazdasági együttműködés fenntartását, ezzel együtt az olcsó orosz energiaforrásokhoz való ragaszkodást is igazoltnak látja.

„És helyes volt támogatni Donald Trumpot a migráció ellen és a béke mellett.”

„Mi már megcsináltuk azt a strukturális gazdasági váltást, amihez a németek most kezdenek hozzá. Az ő perspektívájuk a válságkezelés. A mi perspektívánk az országépítés: adóforradalom, saját otthon, tíz éves fejlesztési terv. Micsoda különbség!” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubjában.

Friedrich Merz teljes, szinkronizált beszéde az Ultrahang YouTube-csatornára is felkerült, amelyet itt is meg lehet nézni:

Orbán Viktor még júliusban adott interjút az Ultrahangnak, amelyben a miniszterelnök kifejtette: „a megoldás nem a frontvonalon van, nem a háború erőltetése a válasz, hanem a NATO megerősítése.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)