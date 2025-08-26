Orbán Balázs: Magyar Péter az egész karrierjét a kéretlen okoskodásra és a bizalmaskodásra építette

Facebook-oldalán fejtette ki hétfőn Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a véleményét Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének és EP-képviselőjének országjárásáról aznap, amikor kiszivárgott a párt többkulcsos, egyes vélemények szerint a Gyurcsány-korszakot idéző személyi jövedelemadó-rendszer visszavezetését szorgalmazó háttéranyaga.

A bejegyzésben Orbán Balázs kifejti, „pontosan tudja mindenki, hogy Magyar Péter az egész karrierjét a kéretlen okoskodásra és a bizalmaskodásra építette”. Igazi szánalomhadjárat. „Azt is írta, elmúlt a nyár, végigbulizták, az eredmények pedig elmaradtak – mostanra ők is látják, mi is látjuk, hogy ők gyengülnek, mi meg erősödünk.”

„Úgy tűnik, hogy mostanra csak ennyi maradt, az összevissza vagdalkozás és a kellemetlen bennfenteskedés. A kör bezárult”

– írta Orbán Balázs.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, az Index birtokába került belső dokumentum szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Ez szöges ellentétben állna a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációval. A tervek szerint a háromkulcsos rendszer így épülne fel:

5 millió forint alatt: 15 százalék szja,

5–15 millió forint között: 22 százalék szja,

15 millió forint fölött: 33 százalék szja.

Az Index által megszerzett dokumentumban szerepel az is, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja a családi adókedvezmények körének szűkítését szorgalmazza. Ez a felosztás a portál által közzétett anyag szerint azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint feletti jövedelemnél emelkedne az adó, míg 1,25 millió forint felett már a legmagasabb kulcs lépne életbe. A kiszivárgott tervezetre Orbán Viktor a Harcosok Klubjában írt bejegyzésében reagált. Azt írta: „kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja.”

„Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó”

– írta Orbán Viktor. „De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója, jelenleg a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b-k), oldalán Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel a 2022-es Tusványoson, Orbán Viktor miniszterelnök beszéde alatt. Magyar Péter mellett Nagy István agrárminiszter, Varga Judit mellett pedig Tuzson Bence volt igazságügyi államtitkár, jelenlegi igazságügyi miniszter foglal helyet. (Fotó: Facebook/Orbán Balázs)