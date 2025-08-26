Nagy arányú szja-emelést tervez a Tisza Párt, derült ki egy az Indexhez eljutott dokumentumból

Az Index birtokába került belső dokumentum szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Ez szöges ellentétben állna a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációval.

Az Index információi szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetje olyan belső feljegyzést készített, amelyben a többkulcsos, progresszív szja bevezetése mellett érvelnek. A dokumentum alapján már az átlagkeresők is magasabb kulcs alá kerülnének: ötmillió forintos éves jövedelem fölött 22 százalékos, 15 millió fölött pedig 33 százalékos kulccsal kellene számolniuk. Az Index birtokába került anyag szerint ez azt jelentené, hogy már a mediánbért keresők is adóemeléssel szembesülnének, a legmagasabb kulcs pedig az orvosok és más, magasabb jövedelmű szakmák képviselőit is érintené.

Ígéretek és realitások között

Mindez azért különösen figyelemre méltó, mert Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó jelentős csökkentését ígérte. A Tisza Párt „Nemzet Hangja” konzultációjában tavasszal például arról kérdezték a résztvevőket, hogy támogatják-e az szja egységesen 9 százalékra csökkentését, nem meglepően a túlnyomó többség támogatta.

Magyar Péter akkor azt mondta, hogy a konzultáció eredménye pártja programjának gerincét adja majd 2026-ban.

Lakossági kedvezmények szűkítése

A dokumentumban szerepel az is, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja a családi adókedvezmények körének szűkítését szorgalmazza. Az Index által megszerzett feljegyzés szerint a magyar gazdaság „túljutott tehervállalási képességén”, ezért 2026-ban szükség lesz egy alapvető adórendszeri „korrekcióra”.

A háromkulcsos rendszer így épülne fel:

5 millió forint alatt: 15 százalék szja,

5–15 millió forint között: 22 százalék szja,

15 millió forint fölött: 33 százalék szja.

Ez a felosztás az Index értékelése szerint azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint feletti jövedelemnél emelkedne az adó, míg 1,25 millió forint felett már a legmagasabb kulcs lépne életbe.

Politikai kockázatok és kommunikációs trükkök

Az Index cikke kitér arra is, hogy a párton belül tisztában vannak a politikai kockázatokkal. A feljegyzés szerzői hangsúlyozzák: az intézkedések kommunikációs támogatást igényelnek, mivel könnyen társadalmi ellenállást válthatnak ki. Ennek ellensúlyozására a munkacsoport egy 2–3 százalékos áfacsökkentést javasolna, amely elterelhetné a figyelmet az szja emeléséről.

Több, az Index által megkérdezett forrás is megerősítette, hogy valóban progresszív adórendszer bevezetését fontolgatják Magyar Péterék.

A feljegyzést Dalnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője koordinálta, és az Index szerint olyan közgazdászokhoz is eljutott, mint Bod Péter Ákos vagy Kármán András.

„A végén ki kell jönnie a mateknak”

A lap forrásai szerint a pártban tisztában vannak azzal, hogy az adóemelés ellentétes lenne a korábbi ígéretekkel, ugyanakkor elkerülhetetlen lehet. A gazdasági szakértők már jelezték a pártvezetésnek: ha meg akarják valósítani a választási ígéreteket, akkor valahonnan elő kell teremteni a fedezetet, mert „a végén ki kell jönnie a mateknak”.

