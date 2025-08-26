„Kibújt a szög a zsákból, hiába kukorékol a kakas” – Orbán Viktor reagált Magyar Péter szja-emelésről szóló tervére

A hirado.hu oldalán is beszámoltunk arról a Tisza Párt belső köreiből kiszivárgott háttéranyag tartalmáról, amely arról szól:
Magyar Péter pártja kormányra kerülve háromkulcsos személyi jövedelemadó rendszert vezetne be Magyarországon.
A tervek szerint a háromkulcsos rendszer így épülne fel:
- 5 millió forint alatt: 15 százalék szja,
- 5–15 millió forint között: 22 százalék szja,
- 15 millió forint fölött: 33 százalék szja.
Az Index által megszerzett dokumentumban szerepel az is, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja a családi adókedvezmények körének szűkítését szorgalmazza. Ez a felosztás a portál által közzétett anyag szerint azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint feletti jövedelemnél emelkedne az adó, míg 1,25 millió forint felett már a legmagasabb kulcs lépne életbe.
„Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó”
– így reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, miután nyilvánosságra került Magyar Péter pártjának szja-emeléséről szóló terve. „De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas” – emelte ki Orbán Viktor a Mandiner beszámolója szerint.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)