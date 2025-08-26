„Kibújt a szög a zsákból, hiába kukorékol a kakas” – Orbán Viktor reagált Magyar Péter szja-emelésről szóló tervére

A Harcosok Klubjában írt bejegyzésében reagált Orbán Viktor a Tisza Párt belső köreiből kiszivárgott és az Index birtokába került háttéranyag tartalmára, amely szerint Magyar Péterék kormányra kerülve eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót és ismét progresszív, többkulcsos adórendszert vezetnének be Magyarországon, a Gyurcsány-korszakhoz hasonlóan.

A hirado.hu oldalán is beszámoltunk arról a Tisza Párt belső köreiből kiszivárgott háttéranyag tartalmáról, amely arról szól:

Magyar Péter pártja kormányra kerülve háromkulcsos személyi jövedelemadó rendszert vezetne be Magyarországon.

A tervek szerint a háromkulcsos rendszer így épülne fel:

5 millió forint alatt: 15 százalék szja,

5–15 millió forint között: 22 százalék szja,

15 millió forint fölött: 33 százalék szja.

Az Index által megszerzett dokumentumban szerepel az is, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja a családi adókedvezmények körének szűkítését szorgalmazza. Ez a felosztás a portál által közzétett anyag szerint azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint feletti jövedelemnél emelkedne az adó, míg 1,25 millió forint felett már a legmagasabb kulcs lépne életbe.

„Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó”

– így reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, miután nyilvánosságra került Magyar Péter pártjának szja-emeléséről szóló terve. „De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas” – emelte ki Orbán Viktor a Mandiner beszámolója szerint.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)