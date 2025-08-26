Hollik: A Tisza Párt saját szakpolitikusának szavai is bizonyítják az adóemelési terveket

Hollik István Facebook-videóban reagált arra az Index által közölt információra, miszerint a Tisza Párt kormányra kerülése esetén jelentős adóemelést tervez. A politikus szerint Magyar Péter ismét lebukott, hiszen kiszivárgott feljegyzések és korábbi nyilatkozatok is ezt támasztják alá.

Az országgyűlési képviselő a közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy a Tisza Párt gazdasági kabinetjének belső feljegyzése szerint adóemelésre készülnének. „Nem kicsire, nagyon nagyra. Visszahoznák a 2010 előtti háromkulcsos adót, ami jelentős adóemelést jelentene szinte mindenkinek” – fogalmazott.

Magyar Péter azonnal hazugságnak nevezte az állítást, azonban Hollik újabb bizonyítékot mutatott. Felidézte, hogy a Tisza Párt egyik szakmai kongresszusán a párt vezető szociálpolitikusa arról beszélt, a „családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenséget teremt, mivel a jómódúakat támogatja a szegényekkel szemben.”

„Péter, akkor ezt magyarázd meg! A te szakpolitikusod azt mondta, hogy a családi adókedvezmény igazságtalan. Ha valami igazságtalan, az azt jelenti, hogy meg akarjátok szüntetni, vagy legalábbis meg akarjátok változtatni. Tehát semmi hazugságról nincs szó! Valóban adóemelésre készültök” – fogalmazott Hollik a videóban.

Kiemelt kép: Hollik István (Fotó: MTI/Kovács Attila)