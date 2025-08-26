Fidesz: Felháborító, hogy Karácsony Gergely ukrán színekbe öltözteti a Lánchidat

Felháborítónak tartják a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának képviselői, hogy Karácsony Gergely főpolgármester ukrán színekbe öltöztette a Lánchidat, „különösen akkor, amikor az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot”.

Radics Béla, a kormánypárti frakció képviselője a híd pesti hídfőjénél tartott keddi sajtótájékoztatón, miközben társai magyar zászlók kifeszítésével tiltakoztak, arra reagált, hogy a Fővárosi Önkormányzat kék-sárga díszkivilágítással emlékezett vasárnap este az ukrán függetlenség napjára.

„Mit tesz akkor egy valamire való városvezető, amikor a saját népét megfenyegeti egy ország és megzsarolja? Karácsony Gergely szerint erre az a válasz, hogy a fenyegető ország színeibe kell öltöztetni csodás országunk egyik legikonikusabb hídját és jelképét, a Lánchidat”

– mondta.

A képviselő hangsúlyozta: a Lánchídnak nem kék-sárgának kell lennie, hanem piros-fehér-zöldnek.

„A mi szívünk piros-fehér-zöld, mi minden magyarért dolgozunk” – hangoztatta, hozzáfűzve: ha valaki a népünket megtámadja és megfenyegeti, akkor ki kell állni a magyarokért, nem az ukránokat kell képviselni.

A kormánypárti képviselő emlékeztetett arra, hogy a magyarok úgy döntöttek, nem támogatják Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, ez pedig az ukrán elnök számára érthetően kényes dolog. A főváros első emberének azonban a magyar emberek érdekeiért kell kiállnia – mutatott rá, hozzátéve: elítéli, hogy a főpolgármester éppen azon a napon öltöztette ukrán színekbe a Lánchidat, amikor „Ukrajna megfenyegette az országunkat”.

Kitért arra is: az utóbbi hetekben, hónapokban attól volt hangos a sajtó, hogy Budapest csődben van, patkányinvázió sújt több kerületet, miközben napról napra lángol egy-egy busz. A főpolgármester első számú feladata az lenne, hogy megfelelően üzemeltesse a várost. Nem az ukránokért kell kiállni, hanem a magyarokért

– húzta alá Radics Béla.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője vasárnap este a Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést az ukrán színekbe öltöztetett Lánchídról. A kormánypárti politikus a bejegyzése mellé egyebek között azt írta:

„A nap, amikor az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot, a Főpolgármester ukrán színekbe öltözteti Budapestet. Szégyen. Lehet globalistának lenni, lehet liberálisnak, baloldalinak lenni, de ennyire allergiásnak lenni a magyarság és Magyarország legalapvetőbb érdekeire is – az új mélység. Előbb talán azt kellene a Főpolgármesternek elintéznie, hogy ne tűzijátékként robbanjanak és égjenek a budapesti buszok.”

Kiemelt kép: Az ukrán nemzeti színekbe öltöztetett dunai Lánchíd (Forrás: Facebook.com/alexandra.szentkiralyi.bp)