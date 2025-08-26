Elkezdődött az aláírásgyűjtés a szentesti munkaszünetről szóló népszavazáshoz

Elindította kedden országos aláírásgyűjtési akcióját a Jobbik Magyarországért Mozgalom annak érdekében, hogy a polgárok eldönthessék: váljon-e munkaszüneti nappá december 24.

Ezt bejelentő keddi budapesti sajtótájékoztatóján Adorján Béla pártelnök hangsúlyozta: miközben a világ, így térségünk számos államában is munkaszünet ez a nap, Magyarországon évtizedes vita zajlik a kérdésben, holott Jézus Krisztus születésének ünnepe a lelkiség egyik legfontosabb napja, amely szent és sérthetetlen. A politikus kiemelte: pártokon felülállónak tekintik kezdeményezésüket, ezért levélben kérik fel valamennyi politikai és civil szervezet, valamint egyház képviselőit annak támogatására.

Adorján Béla azt közölte: december 23-ig kell összegyűjteniük a 200 ezer érvényes támogató aláírást, ha ez sikerül, akkor nagy valószínűséggel jövő áprilisban szólíthatják az urnákhoz a polgárokat ebben a kérdésben.

Hozzátette: nem kérdéses számára kezdeményezésük sikere, de abban bíznak, hogy a kormány – látva a társadalmi összefogás méretét és az ügy szentségét – úgy dönt, hogy enged a nyomásnak, és még az idén törvénybe foglalja december 24. munkaszüneti nappá tételét.

Kijelentette, a cél az, hogy „legalább erre a napra megszűnjön Magyarországon a bérrabszolgaság és újra helyreáll az emberi méltóság rendje”. „Nem azért születtünk a Földre, hogy dolgozhassunk, hanem azért dolgozunk, hogy megélhessük az emberi létünk minden örömét, minden szentségét” – fogalmazott a Jobbik elnöke.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Filep István)