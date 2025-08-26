„A legsötétebb Gyurcsány–Bajnai-időket idézi Magyar Péterék szja-emelési javaslata” – erről posztolt Szentkirályi Alexandra

Facebook-oldalán reagált Szentkirályi Alexandra arra a kiszivárgott háttéranyagra, amely szerint Magyar Péterék kormányra kerülve nagy arányú szja-emelést vezetnének be. „A Fidesz az adócsökkentések pártja. (…) Egyszerű a döntés: OV26” – írta a bejegyzése végén a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

„A Tisza kiszivárgott adópolitikai tervei a legsötétebb Gyurcsány- és Bajnai-időket idézik” – írta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra azzal a kiszivárgott háttéranyaggal kapcsolatban, amelyben a Tisza Párt háromkulcsos személyi jövedelemadó rendszer bevezetését szorgalmazza. „Sávos, progresszív, emelt adózás… annyi a különbség, hogy a megszorítást és adóemelést »korrigálásnak« nem »kiigazításnak« hívnák.”

Majd bejegyzésében azt írta a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, hogy

akár 33 százalék szja-t fizettetne Magyar Péter kormánya a magyarokkal („na ezért sem lesz ilyen soha”).

Szerinte ez Budapesten – ahol messze a legmagasabbak a keresetek – azt jelentené, hogy a legtöbben évi több százezer forinttal több adót fizetnének, de olyanok is szép számmal lennének, akiknek ez több mint egymillió forint lehet. Azt is írta, „ez budapesti átlagfizetéssel számolva évi 400 ezer forint extra befizetést jelenthet”.

„Abba azért érdemes belegondolni, hogy amikor utoljára nem a Fidesz volt kormányon, pontosan ilyen hatalmas adóterhek sújtották a magyar embereket”

– írta. „Kinek kell ez? Senkinek” – tette hozzá, majd azzal folytatta: „hívhatják SZDSZ-nek, Momentumnak vagy Tiszának, ugyanazt fogják csinálni: adót emelni.”

„A Fidesz az adócsökkentések pártja. Ehhez pedig tartja is magát. Egyszerű a döntés: OV26”

– szögezte le Szentkirályi Alexandra.

A hirado.hu oldalán is beszámoltunk arról, a Tisza Párt belső köreiből kiszivárgott javaslatról, amely szerint nagy arányú szja-emelést tervez kormányra kerülése esetén a Magyar Péter vezette párt. A tervezet szöges ellentétben állna Magyar Péterék korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációjával. A háromkulcsos rendszer így épülne fel:

5 millió forint alatt: 15 százalék szja,

5–15 millió forint között: 22 százalék szja,

15 millió forint fölött: 33 százalék szja.

A tervezetre Orbán Viktor a Harcosok Klubjában reagált, többek között azt írta: „Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó.”

„De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas”

– írta a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Bajnai Gordon miniszterelnök 2009 és 2010 között (b), Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (k) és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2004 és 2009 között, a Demokratikus Koalíció alapítója és egykori elnöke (Fotó forrása: Facebook/Szentkirályi Alexandra)