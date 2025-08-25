Ukrajna rossz taktikát választott a magyarok fenyegetésével – jelentette ki az államtitkár

Ukrajna 34. születésnapján Volodimir Zelenszkij Mark Carney kanadai miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, „már meggyújtottuk az ukrán–magyar barátság lángját”, majd hozzátette, Ukrajna mindig is törekedett a kétoldalú barátságra, de annak sorsa a magyar fél álláspontján múlik. Mindezt órákkal azután, hogy Ukrajna újra szétlőtte a Magyarországot – és Szlovákiát – kőolajjal ellátó Barátság vezetéket.

Magyar Levente a burkolt fenyegetésre azt írta, az ukránok ezzel csak saját maguk ellen dolgoznak,

„mert az ilyen kijelentések csak még jobban meggyőzik a magyarokat, hogy körömszakadtáig ellenezzék egy olyan ország felvételét az EU-ba, melynek vezetője mulatságosnak szánt szójátékokba foglalva fenyegeti őket.”

Az ukrán függetlenség napja kapcsán említést tett a közelmúltban tartott magyar államalapítás ünnepéről, és összehasonlította a két eseményt.

„A méltányosság jegyében hagyjuk a számokat. Legyen annyi elég, emlékeztetendő fiatal szomszédunkat:

volt időnk megtanulni kezelni nehezebb helyzeteket is, mint amit a »magyar–ukrán barátság lángolása« jelent.”

A parlamenti államtitkár végül levonta a „fő tanulságot”: