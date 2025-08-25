Műsorújság
Ukrajna rossz taktikát választott a magyarok fenyegetésével – jelentette ki az államtitkár

Szerző: hirado.hu
2025.08.25. 08:18

„Ukrajna immár nyíltan zsarolja hazánkat létfontosságú energiabeszerzési útvonalának elvágásával, ha továbbra sem támogatja uniós csatlakozását. Az ukránok ezzel – a maguk szempontjából – rossz taktikát választottak” – jelentette ki közösségi oldalán Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki szerint a magyaroknak a történelem során nehezebb helyzeteket is kezelniük kellett, mint amit a „magyar–ukrán barátság lángolása” jelent.
Ukrajna 34. születésnapján Volodimir Zelenszkij Mark Carney kanadai miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, „már meggyújtottuk az ukrán–magyar barátság lángját”, majd hozzátette, Ukrajna mindig is törekedett a kétoldalú barátságra, de annak sorsa a magyar fél álláspontján múlik. Mindezt órákkal azután, hogy Ukrajna újra szétlőtte a Magyarországot – és Szlovákiát – kőolajjal ellátó Barátság vezetéket.

Magyar Levente a burkolt fenyegetésre azt írta, az ukránok ezzel csak saját maguk ellen dolgoznak,

„mert az ilyen kijelentések csak még jobban meggyőzik a magyarokat, hogy körömszakadtáig ellenezzék egy olyan ország felvételét az EU-ba, melynek vezetője mulatságosnak szánt szójátékokba foglalva fenyegeti őket.”

Az ukrán függetlenség napja kapcsán említést tett a közelmúltban tartott magyar államalapítás ünnepéről, és összehasonlította a két eseményt.

„A méltányosság jegyében hagyjuk a számokat. Legyen annyi elég, emlékeztetendő fiatal szomszédunkat:

volt időnk megtanulni kezelni nehezebb helyzeteket is, mint amit a »magyar–ukrán barátság lángolása« jelent.”

A parlamenti államtitkár végül levonta a „fő tanulságot”:

„a magyaroknak előbb-utóbb mindig sikerül elérni, amit akarnak. Az utóbbi se gond, nem vagyunk türelmetlenek, nekünk megadatott a hosszú élet ajándéka.”

Kiemelt kép: Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Fókuszban a külpiacok címmel megrendezett külgazdasági évnyitó konferenciáján a Kempinski Hotel Corvinusban 2025. április 7-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

