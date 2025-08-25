Szomorú veszteség érte az Országos Mentőszolgálatot: meghalt egy 44 éves munkatársuk

44 éves korában, egy tragikus autóbaleset következtében meghalt Kollár Márk, az Országos Mentőszolgálat munkatársa.

„Tragikus autóbaleset következtében elveszítettük Kollár Márk mentőápoló Bajtársunkat, aki 2003 óta volt az Országos Mentőszolgálat elkötelezett tagja. Márkot nemcsak kiváló mentődolgozóként, hanem életvidám, derűs emberként ismertük. Szakmailag felkészült, precíz és megbízható volt – olyan Bajtárs, akire mindig lehetett számítani” – írta hétfői Facebook-posztjában az Országos Mentőszolgálat (a poszt alatti kommentben jelezték, hogy elhunyt kollégájuk mindössze 44 éves volt).

Kollár Márkkal kapcsolatban felidézték:

„Decemberben, ha éppen nem kellett rohanni, hangosan szólt nála a Jingle Bells a mentőautóból, így kívánt boldog karácsonyt a járókelőknek. Sok embernek csalt mosolyt az arcára, integettek neki felnőttek, gyerekek, Ő pedig örült, hogy megmosolyogtatta az embereket.”

„Olvasott, futott, túrázott, motorozott – élte az életet, miközben mindig másokra figyelt. Közösségünk motorja volt: baráti szóval tartotta össze a csapatot. Aktív tagja volt mentős »családunknak«, és szeptemberben is újabb futóversenyre készült, Bajtársaival együtt” – tették hozzá.

A bejegyzést végül azzal zárták: „Most csend van. De ez a csend nem üres – tele van emlékekkel, nevetésekkel, közös pillanatokkal. És ezek az emlékek idővel talán segítenek majd átvészelni a hiányt. Személyiségének hatása, jelentősége szavakkal nem kifejezhető.”

Az Országos Mentőszolgálatnál július végén történt egy hasonlóan tragikus eset, amikor szolgálat közben vesztette életét egy 38 éves munkatársuk, Ecet Zsolt.

Felesége később részletesen beszélt a sajtónak arról, hogy mi okozta férje halálát.

