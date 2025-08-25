Szentkirályi Alexandra: Szégyen, Karácsony Gergely allergiás Magyarország legalapvetőbb érdekeire is!

A nap, amikor az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot, a főpolgármester ukrán színekbe öltözteti Budapestet – írta Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán vasárnap este.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ukrajna több alkalommal is megtámadta a Magyarország kőolajellátását biztosító Barátság vezetéket. Ezt követően egy vasárnapi sajtótájékoztatón az ukrán elnök burkoltan megfenyegette Magyarországot, további csapásokat is kilátásba helyezve. Mint fogalmazott: „Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarország álláspontjától függ”. Zelenszkij kijelentése így azt sugallja: amennyiben Magyarország nem változtat álláspontján Ukrajna európai integrációjával kapcsolatban, a vezeték további támadások célpontja lehet.

Ezzel kapcsolatban Szentkirályi Alexandra azt írta: „Az ukránok folyamatosan lövik a Magyarország kőolajellátását biztosító vezetéket, Zelenszkij a további támadásával, elzárásával fenyeget és zsarolja hazánkat.”

A budapesti Fidesz elnöke szerint „mindezt azért, mert az ukrán elnök és többi brüsszeli háborúpárti finanszírozója nem tudja elviselni, hogy Orbán Viktornak megint igaza volt és Trump elnök békét akar kötni.”

„Budapesti lerakatukban szintén nagyon kétségbeesettek a liberálisok. Annyira, hogy Karácsony Gergelyt még Magyarország és a magyar emberek megfenyegetése sem térítette el attól, hogy az ukrán zászló színeiben rikítson a nemzet fővárosa.”

„Szégyen. Lehet globalistának lenni, lehet liberálisnak, baloldalinak lenni, de ennyire allergiásnak lenni a magyarság és Magyarország legalapvetőbb érdekeire is – az új mélység” – fogalmazott, reagálva a főpolgármester Facebook-bejegyzésére, amelyben Karácsony Gergely Ukrajna függetlenségének 34. évfordulója alkalmából az ukrán nemzeti színekben kivilágított Lánchídról osztott meg egy képet.

Bejegyzése végén azt tanácsolta Karácsony Gergelynek, hogy előbb inkább azon dolgozzon, hogy „ne tűzijátékként robbanjanak és égjenek a budapesti buszok”.