Sebestyén Géza: Négyszer drágább albérletben élni, mint saját lakást venni

Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy hosszú távon óriási eltérés mutatkozik a saját lakás vásárlása és a bérlakásban élés költségei között.

A közgazdász számításai szerint, ha egy fiatal az Otthon Start programot választja, akkor 50 éves időtávon összesen mintegy 77 millió forintot költ a lakhatására. Ezzel szemben, aki albérletben él ugyanennyi ideig, az közel 291 millió forintot fizet ki – vagyis majdnem négyszer annyit.

Sebestyén szerint ez a különbség rávilágít arra, hogy a saját ingatlan megszerzése nemcsak biztonságot, hanem jelentős pénzügyi előnyt is biztosíthat a fiatalok számára.

„Az Otthon Start programmal a hitel nem ellenség, hanem lehetőség” – fogalmazott, ugyanis az otthonteremtési program célja, hogy megkönnyítse a fiatalok első lakáshoz jutását, államilag támogatott konstrukcióval, kedvező feltételek mellett.

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start Program

Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körnek küldött legutóbbi hírlevelében bejelentette, hogy szeptember 1-jén elindul az Otthon Start Program, amelynek célja, hogy a fiatalok kedvezményes feltételekkel juthassanak saját otthonhoz. A cél, hogy : „Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul!” – fogalmazott a kormányfő.

A konstrukció lényege egy 25 évre fixált, 3 százalékos hitel, amelynek nincs árfolyam- és kamatkockázata.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára a Magyar Nemzetnek elmondta: a program erénye a biztonság és kiszámíthatóság, ráadásul más családtámogatásokkal – például a csok plusszal vagy a babaváróval – is kombinálható.

Az államtitkár szerint már most érezhető a hatás: a szezon közepén csökkenni kezdtek az albérletárak, mert sok fiatal inkább saját lakás vásárlásában gondolkodik. Panyi hozzátette: a kormány öt év alatt ötvenezer új ingatlannal számol, a program pedig hosszú távon több ezer család lakhatását biztosíthatja.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)