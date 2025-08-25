Rekordmagas a mozgásszervi panaszok aránya Magyarországon, mégsem kezeltetik magukat az emberek 

A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű – derült ki egy friss, 1000 fős országos felméréséből. Noha a panaszok jelentősen rontják az életminőséget, a felmérés szerint csak kevesen jutnak el mozgásterápiás vagy rehabilitációs ellátásig.

Az országszerte gyógytornarendelő-hálózatot működtető vállat, a MozgásKlinika által végzett felmérés szerint

a válaszadók 92,5 százaléka napi vagy heti rendszerességgel él át tüneteket, 46,3 százalék pedig azt mondta, hogy minden mozgás után fájdalmat tapasztal.

A legsúlyosabban érintettek – akik mindennap és minden mozgás után panaszosak – a teljes minta 40,6 százalékát teszik ki. Ebben a csoportban az egészségérzet átlagosan 2,32, a fittségérzet 1,92 volt egy ötfokú skálán.

Bár a panaszokkal élők több mint fele (55,6 százaléka) rendszeresen felkeresi orvosát,

a mozgásterápián való részvétel aránya a teljes mintában mindössze 15 százalék, a legsúlyosabbaknál is csak 13 százalék.

A MozgásKlinika szerint ez azt jelzi, hogy a magyar ellátórendszerben a mozgásszervi problémák kezelése döntően orvosközpontú, míg a bizonyítottan hatékony rehabilitációs és preventív módszerek háttérbe szorulnak.

A leggyakoribb tünetek között a derékfájdalom (609 említés), nyakfájdalom (447), térdfájdalom (434), vállfájdalom (415) és hátfájdalom (368) vezetik a listát.

A válaszadók több mint háromnegyede (77 százaléka) alacsony egészségérzetet, 88 százaléka pedig alacsony fittségérzetet jelölt meg.

A vizsgálat készítői hozzátették: a felmérés demográfiai adatai szerint a panaszok előfordulása minden korosztályban magas, de a súlyos esetek aránya a középkorúaknál és az idősebbeknél a legnagyobb. A terápiákon való részvétel pedig településtípusonként is eltér: falvakban 11,7, kisvárosokban 14,3, nagyvárosokban 20,7 százalék volt. Az átlagéletkor a terápiát igénybe vevőknél 54,9 év, míg a nem terápiásoknál 33,3 év volt.

„A megelőzés, az egészségtudatosság és a terápiás hozzáférés javítása nemcsak az egyéni életminőség, hanem a társadalmi terhek csökkentése szempontjából is kulcsfontosságú”– értékelt Czeglédi Tamás, a MozgásKlinika társalapítója és stratégiai vezetője. Hozzátette: „a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a fizioterápiás első kontakt modell bevezetése jelentősen mérsékelheti a krónikus esetek számát, miközben tehermentesíti az orvosi ellátórendszert.”

A várható élettartamot is csökkentheti a mozgás hiánya

A MozgásKlinika arra is rámutatott, hogy Magyarországon a mozgáshiány, a krónikus betegségek, a rossz táplálkozás és a mentális problémák együttesen rövidítik meg jelentősen az egészségesen eltöltött éveket. A kelet-közép-európai régióban e tényezők hatása különösen erős, ráadásul egy korábbi felmérés, a STADA Health Report 2025 adatai alapján Magyarország a vizsgált 22 ország közül az utolsó helyen áll a megelőző egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségben.

A fizikai inaktivitást az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is az elkerülhető halálokok között tüntette fel a legutóbbi jelentésében. A WHO megállapította: Európában évente 1,8 millió elkerülhető (és korai, azaz 75 éves kor előtti) haláleset következik be nem fertőző betegségek miatt, amelyek hatékony közegészségügyi intézkedésekkel megelőzhetők vagy időbeni, minőségi egészségügyi ellátással kezelhetők lennének. A WHO-jelentés szerint ezeknek az elkerülhető, nem fertőző betegségek okozta haláleseteknek a 60 százaléka olyan megelőzhető okokkal áll összefüggésben, mint a fizikai inaktivitás, amelyet immár egy lapon említenek a dohányzással és az alkoholfogyasztással, a magas vérnyomással, az egészségtelen táplálkozással és az elhízással – hívták fel a figyelmet.

Kiemelt kép: gyógytornász foglalkozik egy beteggel budapesti Szent Margit Kórház felújított mozgásszervi rehabilitációs osztályán az átadás napján, 2018. november 29-én. MTI/Mohai Balázs.