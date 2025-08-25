Lassan, de biztosan érkezik a melegebb idő már hétfőn

Helyenként továbbra is előfordulhatnak erősen felhős időszakok.

A nyugat felől érkezett vastagabb felhőzet napközben szakadozik, gomolyosodik, közben máshol is gomolyfelhők képződnek, amelyek szétterülnek, így helyenként továbbra is előfordulhatnak erősen felhős időszakok. Északkeleten egy-egy helyen nem kizárt záporeső – írja a HungaroMet.

Estére elkezd csökkenni a felhőzet. A nyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű.

Késő estére 9 és 17 fok közé hűl le a levegő. Többnyire derült vagy fátyolfelhős idő valószínű, de helyenként előfordulhatnak felhősebb tájak. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alatt, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 12 fok felett alakul.

A kiemelt kép illusztráció.