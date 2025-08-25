Határozatképtelen volt az Országgyűlés hétfői, rendkívüli ülése

Határozatképtelenség miatt csak napirend előtti felszólalások hangzottak el az Országgyűlés hétfői, rendkívüli ülésén. Az ellenzéki képviselők által összehívott parlamenti ülésen a kormánypárok képviselői nem vettek részt, és a momentumos képviselők is távol maradtak.

Párbeszéd: Miért nem jött el a kormányoldal?

„Hol van a 135 bátor ember?” – hiányolta a kormánypárti képviselőket az ülésteremből Jámbor András (Párbeszéd), aki azt hangsúlyozta: a devizahitelezéssel magyarok százezreit érintő probléma került a parlament elé.

Úgy értékelt: a távol maradó képviselők nem az ellenzékkel „szúrnak ki”, hanem e probléma érintettjeivel. Hiányolta annak indoklását, miért nem kíván beszélni a devizahitelesek problémájáról és a végrehajtók megfékezéséről a kormányoldal. Megjegyezte: csak ő maga 20-szor adott be a végrehajtásokkal kapcsolatos törvénymódosítási kezdeményezést, más ellenzékiek is tettek így, de ezek nem kerültek a törvényhozás napirendjére.

Hozzátette: a képviselőknek kell igazságot tenniük, visszaállítva az eredeti helyzetet, legalább az Európai Unió Bíróságának döntése által érintett adósok végrehajtását fel kell függeszteni.

Szerinte napjainkban két Magyarország létezik: az egyik „Hatvanpusztán van, ahol zebrán lovagolva a miniszterelnök különböző digitális polgári köröket alapít, olyan dolgokkal foglalkozik, amiknek semmi köze nincsen a magyar valósághoz”, és nem szolgálják az emberek jólétét, míg a másik oldalon vannak azok, akik szeretnének normálisan és egy kicsit jobban élni.

Mi Hazánk: Kártalanítás kell a devizahitelek ügyében

Szégyennek és gyalázatnak nevezte a kormánypárti képviselők távolmaradását Toroczkai László (Mi Hazánk), aki azt hangsúlyozta, magyarok százezreinek tönkretett életét kellene helyre hozni a devizahitelezés kapcsán. Azért nincs itt a Fidesz, mert nem akarja az igazságtételt – mondta.

Szerinte évtizedek óta szabadon gazdálkodhatnak a bankárok és a végrehajtómaffia tagjai, valamint társaik, köztük politikusok, ipari mértékben fosztva ki a magyarokat – értékelt, „kőkeményen fideszes maffiáról” beszélve.

Hangsúlyozta, ha ezt a kérdést nem tudják megoldani, Magyarországnak nincsen jövője, ezért igazságot kell tenni, és kártalanítani kell az egykori hitelfelvevőket, ennek költségét pedig az „elkövetőknek” kell állniuk. „Ez lehet, hogy kárt okoz a bankoknak, tolvajoknak, bűnözőknek, politikusoknak, de hatalmas szolgálatot tesz az országnak.” Közölte: pártja minden olyan kezdeményezést támogatni fog, amely azt szolgálja, hogy pontot tegyenek ennek a csalássorozatnak, ennek az elképesztő rablássorozatnak a végére”

Jobbik: Ősszel lesz a „devizás igazság napja”

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) a devizahitelekre utalva úgy fogalmazott, hogy az évszázad pénzügyi merényletét az évszázad igazságtétele kellene, hogy kövesse. Elmondta, a jobbikosok 2010-ben jártak először olyan kilakoltatáson, ahol a jogszerűtlen eseményeket a jog medrébe igyekeztek visszaterelni, majd ezt később még több mint ötven alkalommal megtették.

A kormány nemcsak vitára nem áll ki, de távol tartja magától a megoldásról szóló diskurzust is, eközben azonban minden nap kilakoltatások tucatjait és végrehajtások százait hajthatják végre – figyelmeztetett. Bírálta, hogy nem lehet megtárgyalni az Európai Unió Bíróságának a devizahitelesek ügyében hozott ítéletét a hazai jogba átültető törvényjavaslatot.

A képviselő azt mondta, vádolja a Kúriát, mert késlelteti a megoldási csomag keresztülvitelét, vádolja a közjegyzőket, akiknek az érintettségét továbbra sem vizsgálták ki ebben a kérdéskörben, vádolja a végrehajtói kart és a kormányt is. Bejelentette, hogy ősszel megrendezik a „devizás igazság napja” elnevezésű demonstrációt.

MSZP: Szégyen, hogy határozatképtelen az ülés

Komjáthi Imre (MSZP) szégyennek nevezte, hogy határozatképtelen a parlament ülése. Kit képviselnek azok a kormánypárti politikusok, akik el sem jöttek, mennyire fontos nekik az ország, a nép sorsa? – tette fel a kérdést a képviselő, a párbeszéd fontosságát hangsúlyozva.

Hangsúlyozta, hogy a szocialisták kevesebb szegényt és kevesebb gazdagot akarnak, és azt szeretnék, ha a Fidesz és a kormány számára beköszöntene a valóság, ugyanis úgy tűnik, mintha két különböző Magyarország létezne. Az egyikben akkora a jólét, hogy az átlagosan havi ötmilliót kereső focisták is alig adóznak, a másikban pedig a szociális szféra dolgozói szégyenletesen kevés bérért dolgoznak – jelentette ki.

Komjáthi Imre közölte, a félig üres üléstermen végignézve azokat is megérti, akik mindenre és mindenkire nemet mondanak; érti azt a csalódottságot és dühöt, ami már elveket és programokat sem néz, csak azt látja itt, hogy ebből elég volt.

DK: Azonnal devizahiteles kárpótlási törvényt kell alkotni

Arató Gergely (DK) szerint a kormánypárti képviselők távolmaradása jelzi, hogyan áll a kormány az embereket érintő ügyekhez: „Nekik az Adria, a magángép és a focimeccs, nekünk a végrehajtók és a kuporgatás. Ez a Fidesz kormányzása, ez a Fidesz politikája, ez a jobboldal politikája.”

Hozzátette, 2010-hez hasonlóan most is sokan azt gondolják, elég a kormányváltás, és minden rendbe fog jönni, félő azonban, hogy a jobboldal ismét megköti majd a maga alkuját a bankokkal, a pénzvilággal. Nem lehet várni, most azonnal kell devizahiteles kárpótlási törvényt alkotni – követelte.

Hozzátette: számos család számára nehézséget jelentenek a tanévkezdés költségei, ám a kormány csak a határon túli magyaroknak nyújt erre támogatást, szavazatvásárlási céllal, miközben a Magyarországon élő magyaroknak is jár az, ami a határon túliaknak.

A napirendi javaslatra 3 tartózkodás mellett 41 igen szavazat érkezett, így az ülést vezető Latorcai János megállapította az Országgyűlés határozatképtelenségét, és a hétfői ülést lezárta. A parlament következő ülését a házbizottság ajánlása szerint fogják majd összehívni.

Kiemelt kép: Az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülése 2025. augusztus 25-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)