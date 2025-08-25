A sínekre parkolt egy autós, feljelentést tett a MÁV

A MÁV-csoport ismeretlen tettes ellen feljelentést tett azt követően, hogy hétfőre virradó éjszaka valaki Nagytéténynél felhajtott a vágányokra, az autót a pálya közepén hagyta, így veszélyes akadályt képzett az arra közlekedő vonatok előtt – tájékoztatta a MÁV-csoport vezérigazgatója az MTI-t.

„Életveszélyes felelőtlenség! (…) Aki olyan akadályt helyez a sínekre, ami a jármű siklását okozhatja, emberéletekkel játszik, és bűncselekményt követ el” – fogalmazott Hegyi Zsolt. Hozzátette: nem tudja, hogy egy túlbulizott éjszaka, az autótól való megszabadulás vágya vagy szándékos károkozás áll-e a háttérben, de könnyen lehetett volna nagyobb baj is a dologból.

A vezérigazgató közlése szerint csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó „Bagolyvonat” még időben fékezni tudott, így elkerülte az ütközést, amely akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna. A katasztrófavédelem és a MÁV kétéltű baleseti segélynyújtó járműve hajnal óta dolgozott az elakadt autó kiemelésén, amelyet végül reggel 8 órára tudtak eltávolítani – idézte fel.

A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok többsége terelve, Érd felső felé közlekedett, ez okozta a reggeli órákban előforduló 10-20 perces késéseket, illetve az S36-os, valamint a martonvásári Z30-as járatok esetében a járatkimaradásokat – olvasható a közleményben.