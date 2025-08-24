Vasúti talpfák lángoltak Újpesten – járatmódosításokra kell számítani

Vasúti talpfák gyulladtak ki Újpesten, a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében – közölte a katasztrófavédelem vasárnap délután az MTI-vel.

A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen, a lángok mintegy ötszáz négyzetméteren terjedtek el a sínek mellett – írja a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltják a tüzet, miközben több további egység is a helyszínre érkezett a lángok továbbterjedésének megakadályozására.

A Mávinform tájékoztatása szerint Angyalföld állomáson a tűzeset miatt a Katasztrófavédelem leállította a vasúti közlekedést.

Emiatt a Z72-es vonatok csak Újpest és Esztergom között, az S76-os vonatok pedig Pilisvörösvár és Újpest között közlekednek – írta a Mávinform Facebook bejegyzésében.

Az utasok az Újpest-városkapu és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon az M3-as metróval utazhatnak, ahol a vonatjegyek is érvényesek.

A tűzoltás továbbra is folyamatban van, és a lakosságot jelenleg nem fenyegeti közvetlen veszély.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)