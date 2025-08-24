Orbán Viktor üzent a Digitális Polgári Körnek, az Otthon Start Program indulása is szóba került

A miniszterelnök újabb hírlevelet küldött a digitális polgári körök tagjainak. Orbán Viktor az aktuális politikai témák mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy elindult a visszaszámlálás, nyolc nap múlva indul az Otthon Start Program.

A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy Orbán Viktor hírlevelet küldött az általa Tusnádfürdőn életre hívott digitális polgári körök tagjainak. A lap cikke szerint a kormányfő azt írta: „az alaszkai csúcs után elült a nagy diplomáciai zaj, de a felszín alatt dolgoznak a tárgyalódelegációk. Még mindig van esély, hogy Trump elnök megcsinálja ”

A miniszterelnök az ukrajnai háború kapcsán történő orosz–amerikai egyeztetésekkel, és az Európai Unió álláspontjával kapcsolatban kiemelte,

„ez a hét az európai behódolás hete volt. Ahogy ott ültek az elnökkel szemben… Mint beosztottak a vezérigazgatónál, raporton. Ezzel az európai stratégiai autonómiáról szőtt álmoknak vége is. Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa csak a másodosztályban játszhat.”

Orbán Viktor szerint probléma, hogy az ukrajnai háború blokkolja a magyar gazdaság növekedését, az ukránok pedig ellenségesen viselkednek Magyarországgal szemben. A Barátság kőolajvezetéket ért újabb ukrán támadással kapcsolatban a kormányfő Brüsszel segítségét hiányolta, ráadásul – fűzte hozzá Orbán Viktor – az EU még az ukránok pártját fogja.

Az oroszok azt vállalták, hogy néhány napon belül lesz műszaki megoldás, eközben pedig Olaszországban közben elfogtak egy ukránt, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában – hívta fel a digitális polgári körök tagjainak figyelmét a miniszterelnök, leszögezve, hogy a bűnösöket mindig utolérik.

A kormányfő méltatta az augusztus 20-i állami ünnepet és az ünnepi tűzijáték köré szőtt történetben megemlített, második magyar királyról, az áruló I. (Orseolo) Péterről, és arról, hogy baloldali sajtó a történelmi figurát Magyar Péterrel állította párhuzamba, kijelentette:

„akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíten.”

A kormányfő a szeptember elsején induló Otthon Start Programról azt írta:

„3 százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!”

A miniszterelnök az elmúlt napok fővárosi történéseivel kapcsolatban kijelentette:

„most már nemcsak a főpolgármester ég le folyamatosan, hanem a BKV-buszok is. Szentkirályi Alexandra érdekes számokat mutatott.”

Orbán Viktor arra kérte hírlevele olvasóit, hogy kövessék a Fidesz–KDNP budapesti vezetőjének oldalát a további részletekért.

Kiemelt kép: Orbán Viktor Tusnádfürdőn hirdette meg a digitális polgári körök létrehozását (Fotó:MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)