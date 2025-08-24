Még hűvösebb lesz a vasárnap, de hamarosan visszatérhet a melegebb időjárás

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap még kissé hűvös, de csapadékmentes időjárásra lehet számítani, de a középtávú prognózis szerint a jövő hét elejétől fokozatos melegedés várható. Olyannyira, hogy szerdától kezdve Magyarország legnagyobb részére visszatér a kánikula, a hőség.

A HungaroMet nonprofit zrt. honlapján olvasható időjárás-előrejelzés szerint vasárnap Magyarországon nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.

A kellemes, kissé hűvös vasárnapi időt követően hétfőn még a gomolyfelhős napos, kissé szeles időben az északi, északkeleti határnál kialakulhat egy-egy zápor, de már megkezdődik a lassú melegedés, a jövő hét első napján 21 és 27 fok lehet a legmelegebb órákban.

Keddtől, de inkább szerdától egyre határozottabb felmelegedés veszi kezdetét, olyannyira, hogy a jövő hét második felében már mindenütt 30 fok feletti kánikula várható, csütörtökön egyes tájakon 36, pénteken akár 38 fok is lehetséges.

Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)