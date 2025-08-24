London gyorsít a menedékkérők ügyein: mostantól 24 hét a folyamat

A brit kormány ígéretet tett vasárnap a menedékkérők fellebbezési eljárásának gyorsítására, miután az előző napokban számos nagy-britanniai városban megmozdulást tartottak bevándorlásellenes tüntetők olyan szállodák előtt, amelyekben menedékkérők vannak elhelyezve.

Yvette Cooper belügyminiszter közleményben hangsúlyozta, hogy a fellebbezési kérelmek elbírálásával kapcsolatos késlekedések „teljességgel elfogadhatatlanok”, és új, független intézmény létrehozását jelentette be, amely segítségére lesz majd a bíróságoknak.

Jelenleg mintegy 51 ezer menedékkérelmi végzés elleni fellebbezés elbírálása van folyamatban, egy-egy döntés meghozatala átlagosan egy évig tart

– közölte a kormány.

Korábban már intézkedtek az elsőfokú döntések felgyorsítása érdekében, a kormány szerint a fellebbviteli ügyekben tapasztalható késlekedések okozzák jelenleg a bevándorlási rendszer túlzsúfoltságát, és a kiutasítások lelassítását. Az új szervezet a kormányzati közlése szerint független bírákból áll majd, és egyik célja a biztonságos országokból érkezők kérelmének elbírálása lesz. A kormány 24 hetet szab meg a bíróságoknak az elszállásolt menedékkérők fellebbezésének, illetve a „külföldi bűnözők” ügyeinek elbírálására.

Yvette Cooper megerősítette: eltökélt „a menekültügyi rendszerben lévők számának csökkentése mellett, hogy 2029 végére meg lehessen szüntetni szállodai elhelyezésüket”. Pénteken és szombaton bevándorlásellenes szervezetek vezetésével Nagy-Britannia-szerte tüntetéseket tartottak menedékkérőknek helyet adó szállodák előtt, és vasárnapra is hasonlókat terveztek. Bristolban, Liverpoolban és a Surrey megyei Horleyban a demonstrálók összecsaptak a rendőrökkel, illetve a menedékkérők védelmében felvonuló ellentüntetőkkel.

Június végén 32 059 menedékkérőt szállásoltak el szállodákban, a kormány kötelezettsége ugyanis szállást biztosítani számukra ügyük elbírálása idejére.

Július közepe óta a Londontól északra fekvő Eppingben rendszeresek és gyakran erőszakosak az egyik ilyen szálloda előtt tartott tüntetések. Kedden a felsőbíróság ideiglenesen elrendelte e szálloda számára menedékkérők befogadásának szüneteltetését. Keir Starmer miniszterelnök kormánya fellebbezett a döntés ellen.

Kapcsolódó tartalom Meghosszabbítja a brit kormány az ukrán menekültek tartózkodási engedélyeit A brit kormány az Ukrajna elleni orosz invázió után háromféle fő vízumtípust dolgozott ki az ukrajnai menekülteknek.

Az országban 2024 júniusa és 2025 júniusa között 111 084 ember kért menedéket, 14 százalékkal többen, mint egy évvel korábban. A statisztikák 2001 óta történt vezetése óta ez volt a legmagasabb, tizenkét hónap alatt bejegyzett szám.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Sztratisz Balaszkasz)