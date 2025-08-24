London gyorsít a menedékkérők ügyein: mostantól 24 hét a folyamat

Yvette Cooper belügyminiszter közleményben hangsúlyozta, hogy a fellebbezési kérelmek elbírálásával kapcsolatos késlekedések „teljességgel elfogadhatatlanok”, és új, független intézmény létrehozását jelentette be, amely segítségére lesz majd a bíróságoknak.
Jelenleg mintegy 51 ezer menedékkérelmi végzés elleni fellebbezés elbírálása van folyamatban, egy-egy döntés meghozatala átlagosan egy évig tart
– közölte a kormány.
Korábban már intézkedtek az elsőfokú döntések felgyorsítása érdekében, a kormány szerint a fellebbviteli ügyekben tapasztalható késlekedések okozzák jelenleg a bevándorlási rendszer túlzsúfoltságát, és a kiutasítások lelassítását. Az új szervezet a kormányzati közlése szerint független bírákból áll majd, és egyik célja a biztonságos országokból érkezők kérelmének elbírálása lesz. A kormány 24 hetet szab meg a bíróságoknak az elszállásolt menedékkérők fellebbezésének, illetve a „külföldi bűnözők” ügyeinek elbírálására.
Yvette Cooper megerősítette: eltökélt „a menekültügyi rendszerben lévők számának csökkentése mellett, hogy 2029 végére meg lehessen szüntetni szállodai elhelyezésüket”. Pénteken és szombaton bevándorlásellenes szervezetek vezetésével Nagy-Britannia-szerte tüntetéseket tartottak menedékkérőknek helyet adó szállodák előtt, és vasárnapra is hasonlókat terveztek. Bristolban, Liverpoolban és a Surrey megyei Horleyban a demonstrálók összecsaptak a rendőrökkel, illetve a menedékkérők védelmében felvonuló ellentüntetőkkel.
Június végén 32 059 menedékkérőt szállásoltak el szállodákban, a kormány kötelezettsége ugyanis szállást biztosítani számukra ügyük elbírálása idejére.
Július közepe óta a Londontól északra fekvő Eppingben rendszeresek és gyakran erőszakosak az egyik ilyen szálloda előtt tartott tüntetések. Kedden a felsőbíróság ideiglenesen elrendelte e szálloda számára menedékkérők befogadásának szüneteltetését. Keir Starmer miniszterelnök kormánya fellebbezett a döntés ellen.
Az országban 2024 júniusa és 2025 júniusa között 111 084 ember kért menedéket, 14 százalékkal többen, mint egy évvel korábban. A statisztikák 2001 óta történt vezetése óta ez volt a legmagasabb, tizenkét hónap alatt bejegyzett szám.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Sztratisz Balaszkasz)