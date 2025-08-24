Hernádi Zsolt: Brüsszel egy politikailag motivált, ostoba döntést hozott az orosz földgázimport megszüntetésével

Hernádi Zsolt, a Mol Csoport elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjúban bírálta az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, amely 2027-re teljesen megszünteti az orosz földgázimportot.
A cégvezető szerint ez nem más, mint
„egy politikailag motivált, ostoba döntés, amelyet a végtelenségig próbálnak finomítani, ahelyett, hogy visszamennénk az alapokhoz, és feltennénk a kérdést: kinek is az érdeke mindez?”
A Mandiner megállapítása szerint az elnök-vezérigazgató különösen élesen fogalmazott az amerikai LNG-szerződésekkel kapcsolatban is, amikor azt mondta:
„Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.”
A Mol sikereit sokan az orosz kőolaj stabil szállítására vezetik vissza, de Hernádi Zsolt szerint ez félrevezető leegyszerűsítés. „Ez így önmagában nem igaz. A MOL sikerének alapja a nagyon erős infrastruktúra, a komplex finomítási kapacitás és az, hogy a szinergiákat hatékonyan ki tudjuk használni.” Példaként hozta fel, hogy a vállalat töltőállomás-hálózata ma már évi több mint 600 millió dolláros üzemi eredményt hoz, miközben ez korábban „plusz nullás szükséges rossznak” számított.
„Ma a shop a motor, nem csak az üzemanyag” – mondta.
A háború és a szankciók nyomán kialakult energiapolitikai káosz kapcsán Hernádi Zsolt arról beszélt, hogy szerinte Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága ma egyetlen vezetéken – az Adria-vezetéken – múlik, miután a horvát fél a háború kitörése után azonnal megduplázta a tranzitdíjat.
„Mi történik, ha egy természeti katasztrófa elvisz két kilométer vezetéket? Mi történik, ha leállítják a Barátság vezetéket? Nem fogják újraindítani. Rajta lógunk egyetlen vezetéken – ez nonszensz”
– fogalmazott.
A Mol Csoport elnök-vezérigazgatója az interjú során beszélt a horvát INA-ügyről is, amelyben Hernádi Zsoltot végül két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, noha két nemzetközi bíróság is kimondta: a vádak megalapozatlanok.
A cégvezető álláspontját ismertetve elmondta: bűncselekményt nem követett el, csupán rosszkor volt rossz helyen és hozzátette, ha az INA-t kellene ismét megmentenie, akkor újra megtenné azt, amit akkor.
A teljes interjút a YouTube videómegosztó portálon lehet megtekinteni.
Kiemelt kép: Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)