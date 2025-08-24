Hernádi Zsolt: Brüsszel egy politikailag motivált, ostoba döntést hozott az orosz földgázimport megszüntetésével

„Brüsszelnek az a döntése, amellyel 2027-re teljesen megszüntetnék az orosz földgázimportot, politikai ostobaság, amely veszélybe sodorhatja az egész régiót” – jelentette ki a Mol Csoport elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjúban. Hernádi Zsolt szerint a döntést a végtelenségig próbálják finomítani, ahelyett, hogy „visszamennénk az alapokhoz, és feltennénk a kérdést: kinek is az érdeke mindez”.

Hernádi Zsolt, a Mol Csoport elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjúban bírálta az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, amely 2027-re teljesen megszünteti az orosz földgázimportot.

A cégvezető szerint ez nem más, mint

„egy politikailag motivált, ostoba döntés, amelyet a végtelenségig próbálnak finomítani, ahelyett, hogy visszamennénk az alapokhoz, és feltennénk a kérdést: kinek is az érdeke mindez?”

A Mandiner megállapítása szerint az elnök-vezérigazgató különösen élesen fogalmazott az amerikai LNG-szerződésekkel kapcsolatban is, amikor azt mondta:

„Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.”

A Mol sikereit sokan az orosz kőolaj stabil szállítására vezetik vissza, de Hernádi Zsolt szerint ez félrevezető leegyszerűsítés. „Ez így önmagában nem igaz. A MOL sikerének alapja a nagyon erős infrastruktúra, a komplex finomítási kapacitás és az, hogy a szinergiákat hatékonyan ki tudjuk használni.” Példaként hozta fel, hogy a vállalat töltőállomás-hálózata ma már évi több mint 600 millió dolláros üzemi eredményt hoz, miközben ez korábban „plusz nullás szükséges rossznak” számított.

„Ma a shop a motor, nem csak az üzemanyag” – mondta.