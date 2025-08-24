Elfogták a fiatal nőt, aki lerántott egy idős asszonyt a 4-es és 6-os villamosról

A nyomozás adatai szerint a fiatal nő ok nélkül kötött bele az idős asszonyba, és előbb megütötte, majd a táskájánál fogva lerántotta őt a villamosról, aminek következtében
a sértett súlyosan megsérült.
Az elkövető a helyszínről elmenekült. A BRFK Közrendvédelmi Főosztályának rendőrei augusztus 23-án éjjel, a 4-es és 6-os villamos vonalán tartott ellenőrzés során, néhány megállóra a támadás helyszínétől, a VIII. kerületben igazoltatták a fiatal nőt – írta a police.hu
Az elfogás után K. Ramónát súlyos testi sértés bűntettével gyanúsították, gyanúsítottként hallgatták ki, és beismerő vallomást tett.
Kiemelt kép: Esti felvételen a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 4-es és 6-os járatán közlekedő Siemens Combino Supra típusú villamosai (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)