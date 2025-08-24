Drámai mentés zajlott le a Gellért-hegynél, emelőkosárral kellett lehozni a sérültet

A kommüniké szerint a tűzoltóknak előbb meg kellett találniuk a bajba jutott személyt, aki kötéltechnikával közelítettek meg, majd végül emelőkosárral juttatták biztonságos helyre. A korábbi információk szerint
a mentőcsapat hőkamerával kutatta a férfit, míg az alpintechnikával ereszkedő tűzoltó rátalált.
Az illetőt a feljárattól körülbelül ötven méterre, nagyjából huszonöt–harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon, ám az emelőkosár használatához előbb a sűrű növényzetet kellett ritkítaniuk.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)