Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Új női közösség a digitális térben: megjelent a Női Digitális Polgári Kör

lead_image
Szerző: Klusovszki Kíra
2025.08.23. 16:58

Főoldal / Belföld

| Szerző: Klusovszki Kíra
Új közösséget hoztak létre a nők számára a digitális térben: a Női Digitális Polgári Kört. A szervezet célja, hogy támogassa a nőket a családban, a munkahelyen és a társadalom minden területén, ahol Magyarország jövője formálódik.

A közösség a Facebook zárt csoportjában mutatta be alapító tagjait, köztük Marsi Anikót, Csisztu Zsuzsát, Inotay Petrát, Isky Annamáriát, Makray Katalint, Molnár Andreát, Peller Mariannt, Radics-Oltean Andreát „Bigyó” néven, Dr. Phillips Krisztinát és Szentkirályi Alexandrát.

A Női Digitális Polgári Kör célja egy olyan közösség építése, amely egyszerre erős, nyitott, empatikus, hagyománytisztelő és a jövőbe mutató. A szervezet hangsúlyozza a nőiség értékeit és szépségét, valamint az egymás iránti támogatás fontosságát.

Kapcsolódó tartalom

„Ha te is tenni akarsz magadért, családodért, hazádért – akkor köztünk a helyed” – olvasható a csoportban.

Az alapítók szerint a közösség a nők aktív részvételére épít, és lehetőséget biztosít arra, hogy büszkén vállalják értékeiket és hozzájáruljanak Magyarország jövőjének alakításához.

A Női Digitális Polgári Kör a zárt online közösség mellett a jövőben várhatóan további programokkal és eseményekkel is szeretné segíteni tagjai fejlődését és elköteleződését a társadalmi élet különböző területein.

Kiemelt kép: Női Digitális Polgári Kör (Fotó: Facebook)

Digitális Polgári Körközösségi médianőktámogatás

Ajánljuk még

 