Telitalálat született a Jokeren, az ötös lottó is új milliomosokat hozott

lead_image
Szerző: Klusovszki Kíra
Forrás: MTI
2025.08.23. 20:44

| Szerző: Klusovszki Kíra
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 34. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

A nyerőszámok a következőképp alakultak:

6 (hat), 24 (huszonnégy), 77 (hetvenhét), 88 (nyolcvannyolc), 89 (nyolcvankilenc)

Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 16 darab,nyereményük egyenként 2.753.665 forint;

3 találatos szelvény 1832 darab, nyereményük egyenként 26.340 forint; 2 találatos szelvény 55.631 darab, nyereményük egyenként 3280 forint.

A Joker nyerőszáma a következőképp alakult: 608591

1 darab Joker volt, nyereménye 282.188.700 forint.

Kiemelt kép: Az Ötöslottó kézi számgolyói a SzerencseSzombat közvetítése előtt, az Ötöslottó és a Joker élőközvetítése előtt a budapesti Fortuna stúdióban (Fotó: MTI/Mónus Márton)

