Telitalálat született a Jokeren, az ötös lottó is új milliomosokat hozott

A nyerőszámok a következőképp alakultak:
6 (hat), 24 (huszonnégy), 77 (hetvenhét), 88 (nyolcvannyolc), 89 (nyolcvankilenc)
Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 16 darab,nyereményük egyenként 2.753.665 forint;
3 találatos szelvény 1832 darab, nyereményük egyenként 26.340 forint; 2 találatos szelvény 55.631 darab, nyereményük egyenként 3280 forint.
A Joker nyerőszáma a következőképp alakult: 608591
1 darab Joker volt, nyereménye 282.188.700 forint.
Kiemelt kép: Az Ötöslottó kézi számgolyói a SzerencseSzombat közvetítése előtt, az Ötöslottó és a Joker élőközvetítése előtt a budapesti Fortuna stúdióban (Fotó: MTI/Mónus Márton)