Telitalálat született a Jokeren, az ötös lottó is új milliomosokat hozott

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 34. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

A nyerőszámok a következőképp alakultak: 6 (hat), 24 (huszonnégy), 77 (hetvenhét), 88 (nyolcvannyolc), 89 (nyolcvankilenc) Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 16 darab,nyereményük egyenként 2.753.665 forint; 3 találatos szelvény 1832 darab, nyereményük egyenként 26.340 forint; 2 találatos szelvény 55.631 darab, nyereményük egyenként 3280 forint. Kapcsolódó tartalom Telitalálat! Egy szerencsés játékos 1,4 milliárd forinttal lett gazdagabb a hatos lottó sorsolás után Bőven akadt négy találatos szelvény is. A Joker nyerőszáma a következőképp alakult: 608591 1 darab Joker volt, nyereménye 282.188.700 forint. Kiemelt kép: Az Ötöslottó kézi számgolyói a SzerencseSzombat közvetítése előtt, az Ötöslottó és a Joker élőközvetítése előtt a budapesti Fortuna stúdióban (Fotó: MTI/Mónus Márton)