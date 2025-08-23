Szombati hidegfront után vasárnap már naposabb idő várható

Szombaton átmenetileg a Kárpát-medencében is megnövekszik a felhőzet, néhol eshet is, de vasárnap már napos idő várható többnyire kevés gomolyfelhővel.

A Kárpát-medence térségében szombat délután változóan, egyes részeken erősen felhős időre számíthatunk. Északnyugat felől egyre több helyen csökken a felhőzet, és nagy területen kiderül az ég.

Záporeső elsősorban a nyugati, délnyugati megyékben, valamint az északkeleti határszélen fordulhat elő az esti és késő esti órákban, de jelentős csapadék nem várható.

A légmozgás fokozatosan mérséklődik, de az északnyugati szelet helyenként továbbra is élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul, a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb lehet – írja a HungaroMet.

Vasárnapra javul az idő: nagyrészt napos, gomolyfelhős ég várható, csapadék nem valószínű.

Az északnyugati szél továbbra is élénk lehet. A nappali maximumhőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a hajnali minimum 8 és 15 fok között várható, a szélvédett területeken ennél hűvösebb lehet a hajnal.

A hétvége így a szombati hidegfrontot követően vasárnap már kellemes, napos idővel zárul, ideális körülményeket teremtve a szabadtéri programokhoz.

