Hűvösebb időre van kilátás szombaton, csapadék csak bizonyos térségekben fordulhat elő – VIDEÓ

A HungaroMet zrt. legfrissebb időjárás-előrejelzése szerint szombaton az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, legfeljebb az északkeleti, illetve a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor. Az évszakhoz képest kissé hűvös időre lehet számítani.

A HungaroMet nonprofit zrt. a honlapján szombat reggel azt írta: délelőtt a keleti, északkeleti harmadban és a nyugati tájakon lehet kissé több a felhő, délután viszont másutt is sok gomolyfelhő képződhet, amelyek a napsütést zavarhatják.

Csapadék az ország legnagyobb részén nem várható, legfeljebb az északkeleti, illetve a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor. Ismét erőre kap az északnyugati, nyugati szél, amelyet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Késő estére többnyire 9 és 19 fok közé hűl le a levegő – olvasható az előrejelzésben, amely szerint vasárnap a szombatinál kissé hűvösebb idő várható, a hét utolsó napján a napos, gomolyfelhős égbolt mellett a maximumhőmérséklet 19 és 24 fok között alakulhat.

A HungaroMet a Facebook-oldalán elérhető videó mellé azt írta: a hűvös levegő utánpótlása a hétvégén sem szűnik meg.

