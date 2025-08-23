Hankó Balázs közölte, mekkora összeg maradhat a családoknál a következő négy évben

Az elkövetkezendő négy évben négyezer milliárd forintnyi adókedvezmény marad a családoknál – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter szombaton Szerencsen.

Hankó Balázs a közmédiának elmondta, elindult a „családbarát adóforradalom”, hiszen július 1-jétől szja-mentes a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, illetve ötven százalékkal nőtt a családi adókedvezmény is, melynek hatását a szeptemberi iskolakezdéssel már minden család érezheti.

Kifejtette,

október elsejétől már a háromgyerekes édesanyák is szja-mentességet élvezhetnek, 2026. január 1-jétől pedig a családi adókedvezmény további, 50 százalékos emelése mellett elindul a kétgyermekes édesanyák – életkorhoz kötött – lépcsőzetes szja-mentessége.

A „családbarát adóforradalom” következtében a gyermekvállalásnál elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, amelynél már plusz anyagi terhet nem jelent a gyermekvállalás, hiszen a 30 év alattiak esetében egy egész évre vonatkoztatva 1,5, a kétgyermekesek esetében 2,2, a háromgyermekeseknél pedig 3,7 millió forint maradhat a családoknál – hangoztatta a miniszter.

Hankó Balázs az otthonteremtés kapcsán emlékeztetett, a csok plusznak, a falusi csoknak, vagy éppen a Babavárónak köszönhetően nem kevesebb, mint 343 ezer család otthonteremtését támogatta a kormány.

„Azon dolgozunk, hogy a fix 3 százalékos lakáshitelhez hogyan kombináljuk hozzá a már meglévő családtámogatásainkat, a csok pluszt vagy éppen a falusi csokot, az erre vonatkozó rendeletmódosítások is az elkövetkezendő időben várhatóak” – mondta a tárcavezető.

A miniszter a közelgő iskolakezdést említve hangsúlyozta, az állam 13 millió tankönyvet biztosít ingyenesen, amelyek 1,2 millió gyermekhez jutnak majd el hamarosan.

Hozzátette, az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetéssel nem kevesebb mint 140 milliárd forinttal támogatják a gyermekek étkeztetését, 600 ezer gyermek ingyenesen vagy kezdeményesen étkezhet az iskolákban.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, a térség fideszes országgyűlési képviselője a Könyvkelengye csomagok átadásán, az 5. Szerencsi Artúr Napok családi élményhétvégén (Fotó: MTI/Vajda János)