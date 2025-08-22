„Viktor, nagyon dühös vagyok miatta, Te nagyszerű barátom vagy” – írta Trump Orbán Viktornak

Közvetlenül az Orbán Viktor által küldött levélre, kézzel írott válasszal reagált Donald Trump, amelyet a magyar kormányfő a Barátság-kőolajvezeték elleni folyamatos ukrán támadások miatt írt az amerikai elnöknek. Orbán Viktor a Harcosok Klubjában írt pénteki bejegyzésében közölte, hogy segítséget kért Donald Trumptól.

Ahogy erről beszámoltunk itt a hirado.hu oldalán, Orbán Viktor a Harcosok Klubjában írt bejegyzésében számolt be arról, hogy Donald Trump amerikai elnök segítségét kérte, amiért péntek reggel újabb támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál. „Az amerikai elnök segítségét kértem. Az ukránok rendre szétlövik a barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az északi áramlattal is.”

„Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt.”

– írta Orbán Viktor.

Nemsokkal később pedig a Fidesz-frakció pedig nyilvánosságra hozta a Facebookon azt a levelet, amelyet a miniszterelnök írt az amerikai elnöknek. A levélben Orbán Viktor kifejti, hogy az ukránok folyamatosan támadás alatt tartják a Barátság-kőolajvezetéket, amely az egyetlen szárazföldi ellátási útvonal a Kárpát-medence országai irányába, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia nyersolajat importálhat.

„Magyarország elektromos árammal és üzemanyaggal támogatja Ukrajnát, cserébe azt a csővezetéket bombázzák, amely ellát bennünket.”

„Nagyon barátságtalan lépés! Sok sikert kívánunk Trump elnök úrnak a békéhez vezető úton!” – írta Orbán Viktor. Az amerikai elnök a magyar kormányfő levelére azonnal, kézzel írt válasszal reagált. „Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok miatta” – írta az amerikai elnök Orbán Viktornak.

Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trumpnak írt levele, amelyre az amerikai elnök személyesen, kézzel írva reagált (Fotó: Facebook/Fidesz-frakció)

“Mondd meg ezt Szlovákiának. Te nagyszerű barátom vagy.”

– tette hozzá Donald Trump.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump amerikai elnök (b) egy 2022-es felvételen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)