Tovább javult az egészségügyi hozzáférés aránya Magyarországon az Eurostat szerint, közölte Takács Péter

Magyarországon az úgynevezett „kielégítetlen egészségügyi szükséglet” aránya a legalacsonyabbak közé tartozik az egész Európai Unióban, a szolidaritási elven működő társadalombiztosításnak és az ellátási szükségleteket figyelembe vevő egészségügyi ellátórendszernek hála – közölte az Eurostat adatai alapján a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Takács Péter Tudatipari hisztériakeltés vs. valóság (ráadásul az Eurostat szerint) című bejegyzésében hozzátette: ez azt jelenti, hogy az összes olyan esetben, amikor valakinek egészségügyi ellátásra lenne szüksége, a páciensek mindössze 1,4 százaléka nem fér hozzá az állapotának megfelelő ellátáshoz finanszírozási okból, a várakozási idők vagy az egészségügyi szolgáltatótól való távolság miatt.

„Hála a magyar egészségügyben dolgozóknak, a korábbi – egyébként szintén kiváló 1,6 százalékos – arányt sikerült még tovább javítani” – írta.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy e tekintetben mindössze 4 tagállam előz meg minket: Ciprus, Málta, Csehország és Németország.

„Ki kell emelni azt is, hogy a vagyoni helyzet Magyarországon alig van hatással a hozzáférési esélyekre”

– fogalmazott.

Takács Péter hangsúlyozta: „Bár jó úton járunk, hátradőlni nem lehet, cél a dobogó ebben is!”

Végül megjegyezte, „még mielőtt a kamuprofilok rákezdenek, hogy ez azért van, mert mindenki magánellátásba megy, még egy tényadattal terhelném őket”: Magyarországon az összes egészégügyi ellátásnak mindössze 15,5 százaléka történik magánellátás keretében, ami bőven az uniós átlag alatt van.

Kiemelt kép: Takács Péter (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)