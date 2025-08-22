Orbán Viktor: Az ukránok rendre szétlövik a Barátság-kőolajvezetéket, az amerikai elnök segítségét kértem, Trump pedig válaszolt

Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjainak pénteken küldött üzenetében.

„„Hahó, Harcosok! Még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt vagyok. Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték.

Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni”

– így kezdte keddi pénteki üzenetét a Harcosok Klubjában a miniszterelnök, majd aktuális kérdésekre tért át: „Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel”. Emlékeztetett:

„Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos”

– utalt a szeptember 1-jén induló Otthon Start Programra és azon belül a fix 3 százalékos lakáshitelre.

A csütörtök hajnalban történtekre is kitért: „Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.”

Az aktualitások sorából nem maradhatott ki az sem, hogy péntek reggel újabb támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál. Ezzel kapcsolatba Orbán Viktor azt írta: „Az amerikai elnök segítségét kértem. Az ukránok rendre szétlövik a barátság kőolajvezetéket.

Ezt csinálták az északi áramlattal is. Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt.”

A levelet így fejezte be: „Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Még 233 nap.”

Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Végleg megálljt parancsolunk az online gyűlöletkultúra terjedésének

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)