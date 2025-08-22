Nyomásgyakorlás a Barátság-kőolajvezeték elleni támadás – jelentette ki a Nézőpont Intézet elemzője

Az a békemisszió, amit Orbán Viktor miniszterelnök elkezdett, az egy jó út volt, Donald Trump lényegében ezt próbálja megvalósítani – jelentette ki Rotyis Bálint.
„Illetve azt is látjuk, hogy az az igény, hogy Ukrajna uniós tag legyen, egyre távolabbra kerül, és Magyarország ebben az ügyben nem hajlandó változtatni a politikáján”
– emlékeztetett a Nézőpont Intézet elemzője, aki szerint Ukrajna a kőolajvezetékek elleni támadással nyomást gyakorol ránk, tehát a támadások nem is Oroszország, hanem ellenünk irányulnak.
