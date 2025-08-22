Menczer Tamás: Az ukránok az energiabiztonságunk támadásával a szuverenitásunkat támadják

Azzal, hogy az ukránok újra bombázzák a Barátság kőolajvezetéket, támadják Magyarország energiabiztonságát, így a szuverenitását is – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookra pénteken feltöltött videónyilatkozatában.

Menczer Tamás szerint nagyon egyszerű a képlet. Van egy kőolajvezeték, a Barátság, amely Magyarország szempontjából stratégiai jelentőséggel bír. Ha nincs szállítás, és nem érkezik az orosz kőolaj ezen a vezetéken keresztül, akkor nincs magyar energiabiztonság. Ez Magyarország számára stratégiai jelentőségű – hívta fel a figyelmet. Hozzátette: az oroszok szállítanak, szállítottak eddig is, vagyis nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, hanem az ukránok bombázzák a vezetéket.

„Ezzel támadják a mi energiabiztonságunkat, így a mi szuverenitásunkat, nyilvánvalóan bele akarnak nyomni, provokálni bennünket ebbe a háborúba, de mi ezt nem hagyjuk” – emelte ki.

Emlékeztetett arra: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök is világossá tette, hogy „mi nem hagyjuk, hogy beleprovokáljanak vagy belenyomjanak ebbe a háborúba”.

„A szuverenitásunk, az energiabiztonságunk támadását pedig fejezzék be, erre a leghatározottabban felszólítjuk őket, és mellesleg meg szoktuk jegyezni, bár ezt félreérti a balliberális sajtó: sem külügyminiszter úr, sem én nem fenyeget senkit, sem burkoltan, sem nyíltan, csak egészen egyszerűen tényszerűen megjegyezzük, hogy Ukrajna áramellátása igen jelentős részben Magyarországon keresztül történik” – fogalmazott Menczer Tamás.

Videónyilatkozata alá azt írta: „újabb ukrán támadás! Néhány nap alatt a harmadik. Az ukránok újra bombázták a Magyarországot kőolajjal ellátó vezetéket. A szállítás leállt”.

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: hirado.hu: Horváth Péter Gyula)