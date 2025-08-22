Megint hárítja a felelősséget a főpanaszmester – jelentette ki Szentkirályi Alexandra

„Egy csuklós busz 100 millió forint. Rákosrendező árából 500 buszt tudott volna venni a főváros.

Talán nem szeméttelepre kellett volna költeni a pénzt, amit utána nem tudnak fejleszteni, mert ugye buszokra sincs pénz. Vagy további 10 milliárdok fognak valahonnan előkerülni?”

– írta Szentkirályi Alexandra, majd így folytatta: „De említhetnénk a közbeszerzési ügyek kapcsán kiszórt szabálytalansági bírságokat is, ami kapásból fedezhetné a forgalomból kivont buszok újakkal pótlását.”

Mint megírtuk: aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál. A vizsgált járműveknél komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény: a kormányhivatal munkatársai

az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból, 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 28 százaléknál pedig azonnali javítást rendeltek el.

A közlemény szerint az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)