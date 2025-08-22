Komoly növekedés tapasztalható a migrációban – figyelmeztet Bakondi György

Komoly növekedés tapasztalható a migrációban – közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója péntek reggel a TV2 Mokka című műsorában, jelezve: míg tavaly augusztusig 3700 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, idén ez a szám már a 9000-et is eléri.

Bakondi György szerint a növekedés egyik oka az, hogy a szerb rendőri erőket a magyar határ közeléből átirányították más feladatra, ezért az embercsempészbandák visszatelepültek a határtérségbe. Emellett az olasz koordinációval erősödött a horvát-szlovén együttműködés, a terepviszonyok és a határövezet erősödése miatt pedig nehézkessé vált az ottani átjutás.

A főtanácsadó kiemelte, a migráció elleni védekezés fontos feltétele az úgynevezett jogi határzár, amelynek lényege, hogy a feltartóztatottakat visszairányítják a kerítés túlsó oldalára, és lehetőséget kapnak arra, hogy a menekültkérelmüket Belgrádban, a magyar nagykövetségen nyújtsák be.

Hozzátette, ez a jogi határzár biztosítékot ad arra, hogy akik valamilyen módon, akár erőszakosan is átjutnak a kerítésen, azok visszakerüljenek külön eljárás nélkül annak túlsó oldalára.

Bakondi György elmondta, a legutóbbi időszakban a leginkább úgy próbáltak átjutni a határsértők a kerítésen, hogy megpróbálták erővágóval szétvágni vagy létrával átmászni rajta. Előfordul, hogy járművekben elrejtőzve kísérelnek meg átjutni a határátkelőhelyeken, de arra is volt példa, hogy a kerítés alatt ástak utat maguknak.

Arról is beszélt, hogy Görögországba, Kréta szigetére nagy számban érkeznek Líbiából illegális bevándorlók, ezért a görögök azonnali intézkedéseket tettek. Megjegyezte, Görögországban a többi között olyan törvényeket fogadtak el, amelyek szerint nem nyújthatnak be menekültkérelmet az Afrikából érkezettek, és az onnan érkező bevándorlókat zárt táborokban helyezték el.

A főtanácsadó kitért Ausztria helyzetére is, ahol a politikai menekülteknek nyelvtanfolyamon kell részt venniük, ennek ideje alatt lakhatást és ellátást kapnak, emellett családegyesítés révén a rokonaikat is az országba vihetik. Sikeres nyelvvizsga után ez az ingyenes szociális ellátás változik, inkább a munkavállalásra ösztönöznék az ott tartózkodókat – tette hozzá.

Bakondi György közölte, mivel a bevándorlók megfelelő végzettség hiányában csak olyan munkát tudnának elvállalni, mint például a mosogató, a felszolgáló vagy az utcaseprő, ezek az emberek inkább megbuknak a nyelvvizsgán, hogy minél tovább tartsák őket a szociális ellátórendszerben.

Arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság migrációs paktuma nem jár sikerrel az európai országokban, ezért egyes nemzetállamok különféle lépéseket tesznek az illegális migráció negatív hatásainak ellensúlyozására. Ezekben az országokban a kormányon lévő pártok igyekeznek intézkedéseket hozni a lakosság megnyugtatására, amiatt „a nagyon nehéz helyzet miatt, amit az illegális migráció az elmúlt tíz évben előidézett”.

