„Háromfajta rákom volt” – így győzte le halálos betegségeit Reviczky Gábor

Rendkívül nehéz időszakon van túl Reviczky Gábor, aki háromfajta ráktípust győzött le, átesett egy szívműtéten, és még a kemoterápiás kezelései alatt is színpadra állt. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész elárulta, hogyan győzte le a betegségeit, és mi adott neki erőt a küzdelemhez.

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész több súlyos betegséggel is megküzdött az elmúlt években. Reviczky Gábor június végén ismét kórházba került, ugyanis a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán szívműtéten esett át, valamint egy pacemakert is kapott.

„Volt egy kis gond a szívemmel, de most már az is rendben van! Egy TAVI műtéten estem át, ami egy modern eljárás. Ez lehetővé teszi az aortabillentyű cseréjét nyitott szívműtét nélkül” – árulta el a Borsnak Reviczky Gábor.

A színművész hozzátette, hogy a műtét után néha még szédül, de biztos benne, hogy idővel teljesen felépül majd. Mint mondta, a felesége vigyáz rá és gondoskodik róla, hogy minden orvosi előírást betartson. Az újfajta szívritmus-szabályozóra neki is nagyon figyelnie kell, így például a mobilját a bal felső ingzsebében sem tarthatja.

Reviczky Gábor külön köszönetet mondott orvosainak, köztük Merkely Béla professzornak, Molnár Leventének és Becker Dávidnak, valamint az aneszteziológusnak és az ápolóknak, akik végig mellette álltak a klinikán.

Háromfajta rákkal küzdött

Reviczky Gábornak szívműtétje után sem kellett rehabilitációra mennie, hiszen azonnal várták a forgatások. A színművész még a kemoterápiás kezelései idején is színpadra állt. „A hatodik kemo után voltam a legrosszabbul, de akkor is mentem este, mert a Képzelt beteg című darabot játszottuk” – fejtette ki.

Elmondása szerint annyira rosszul érezte magát, hogy alig tudott járni, mégis a színpadra állt. Úgy érezte, hogy a közönség, a kollégák és a taps annyira feltöltötték, hogy a végére szinte már szaladt a színpadon. Kiemelte, hogy az előadás a színésznek és a közönségnek is egyszerre gyógyír.

Felidézte, hogy az elmúlt időszak egyáltalán nem volt könnyű számára, hiszen sokan csak azt emlegetik, hogy sikeresen megküzdött a prosztatarákkal, holott valójában három különböző ráktípussal kellett szembenéznie.

„Az, hogy meggyógyultam, hogy én nyertem, az a hozzáállásomnak köszönhető. Egyszerűen nem vettem róla tudomást, hogy van, nem voltam hajlandó elfogadni, hogy rákos vagyok, hogy ebbe meghalhatok. Mert aki úgy áll hozzá, hogy nagyon beteg, neki vége, aki nem harcol, az nem is nyerhet!”

– hangsúlyozta Reviczky Gábor.

A színművész története másoknak is reményt adhat arra, hogy hittel, kitartással és pozitív hozzáállással még a legnagyobb nehézségeket is le lehet küzdeni.

Kiemelt kép: A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész 2021. október 22-én (Fotó: MTI/Cseke Csilla)