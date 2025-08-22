Gizmó a nap hőse: kitartó rendőrkutya buktatta le a tolvajt

Egy szolgálati kutya egészen az elkövető otthonáig vezette az abádszalóki rendőröket, akik mosonmagyaróvári kollégáikkal közösen elfogtak egy 46 éves férfit lopás miatt.

A nyomozás adatai szerint az abádszalóki lakos augusztus 10-én éjjel betért egy helyi nyaraló udvarára, ahonnan italokat és egy rádiót vitt el. Néhány nappal később egy másik ingatlanból pénzt, táskákat és egy mobiltelefont lopott, összesen több mint kétszázezer forintos kárt okozva – közölte a rendőrség.

Gizmó nevű rendőrkutyának köszönhetően a nyomok a férfi házához vezettek, ám az elkövető időközben elmenekült.

A kitartó rendőri munka és a Győr-Moson-Sopron vármegyei egyenruhások segítsége révén végül a mosonmagyaróvári vasútállomáson sikerült elfogni. A férfit előállították az Abádszalóki Rendőrőrsre, ahol kiderült, hogy néhány nappal korábban szabadult egy vagyon elleni bűncselekmény miatt elrendelt letartóztatásból.

A rendőrök most kétrendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették, majd a bíróság ismét elrendelte a letartóztatását.

Kiemelt kép forrása: Police.hu